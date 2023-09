První výhra Komety: Holík makal, probuzený zabiják i beci bez úletu

Čtyři zápasy hrůzy. Tak by se dal popsat začátek sezony v podání Komety. Trefně… Nula bodů, pět vstřelených branek a hned sedmnáct inkasovaných. Smělé ambice hned na úvod dostaly direkt. Co nejdříve se zvednout, bylo poselství brněnského království. A to se povedlo proti Českým Budějovicím (4:0). Co ukázala první výhra Brna v sezoně?