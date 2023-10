Vdova po fotbalovém umělci Šuralovi (†28) se z neštěstí vymalovává: Usmíření s tchyní!

Osud někdy nebývá takový, jak si člověk maluje. Ale Denisa Šuralová, jejíž manžel Josef (†28), malíř gólů ve Spartě i fotbalové reprezentaci, vzala do ruky štětec. Navíc na terapii není sama!

„Vše okolo mého manžela je pro mě velmi opravdu citlivé a nerada komunikuji s médii,“ upozornila na začátku exkluzivní zpovědi pro Blesk smutná vdova. Šural tragicky zahynul v dubnu 2019 v Turecku při autonehodě cestou ze zápasu. S Denisou měli dvě dcerky Vanessu (9) a Melissu (4). „Myslím, že větší ztráta pro rodinu snad ani nemůže být…“ povzdechla si.

Babička a černo

Šuralová se nedávno vrátila do veřejného života. Poodhalila světu své pocity a coby vystudovaná malířka se živí uměním. Plánuje výstavu a do tvorby obrazů zapojila i Pepíkovu maminku Alenu. Fotbalistův otec Josef Šural starší si přitom krátce po neštěstí, kdy Denisa otěhotněla se všemi mastmi mazaným podnikatelem Tomášem Horáčkem (29), postěžoval: „S vnučkami jsme se viděli velmi málo. Myslím, že babička, Pepova matka, dokonce vůbec. Doufám, že se to snad do budoucna zlepší.“

Veselejší barvy

Teď se zdá, že v rodině pozůstalých ze Šakvic u Brna jsou veselejší barvy. Byť se podle blonďaté umělkyně Šuralovi ještě pořád s velkými problémy vzpamatovávají z následků ztráty někdejšího útočníka s 20 starty a jednou brankou za národní mužstvo. „Žádné senzace nehledejte. Jen jedno neštěstí, ze kterého se snažíme jít dál a být si navzájem oporou,“ svěřila se Denisa Blesku.