Skandál v Rusku: Exfotbalista měl unést stevarda a mučit ho ve sklepě!

Příběh jako z hollywoodského filmu se odehrál v jedné z moskevských čtvrtí. Bývalý fotbalista tam unesl stevarda, který jeho příteli dlužil peníze a mučil ho ve sklepě. Podle ruských médií byl útočník již zadržen a bylo proti němu zahájeno trestní řízení.

Všechno to začalo tím, že si stevard letecké společnosti Red Wings půjčil od Moskvana jménem Fedoseev v přepočtu čtvrt milionu korun. Peníze však nevrátil v dohodnuté době a tak se ho poškozený muž rozhodl společně se svými přáteli, mezi kterými byl i bývalý fotbalista Andrej Chursin, navštívit u něj doma.

Muž byl svázán, donucen nastoupit do auta a násilně odvezen do města Podolsk. Tam byl zavřen do sklepa obytného domu a mučen.

„Svázali ho a zbili. Následně mu ukradli mobil a hodinky Slazenger. Pak muže pustili, aby mohl jít vybrat do bankomatu peníze, které jim měl vrátit. Ten však šel přímo na policii,“ uvedl zdroj, který o celém případu informoval.

Policisté si počínali opatrně a na únosce nastražili léčku. Vydíranému muži peníze poskytli a ten následně zavolal vymahačům, že si pro peníze mohou přijít. Na místo poté dorazil právě bývalý fotbalista Churin, který byl okamžitě zatčen. Následně si policie dojela i pro Fedoseeva, který stevardovi peníze půjčil a byl zadržen také.

Po zbytku únosců se stále pátrá, ale trestní řízení s Churinem a Fedoseevem už byla zahájena. Jsou obviněni z únosu, loupeže a vydírání.