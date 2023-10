Vaclík kráčí ve stopách zámořských průkopníků: Parťák Černé perly i Pelého soupeř!

Vydal se za velkou louži, aby si vyzkoušel fotbal tam, kde se mu říká »soccer«. Reprezentační brankář Tomáš Vaclík (34) v MLS navazuje na známá jména i zapadlé krajany.

Tým New England Revolution sídlící ve Foxborough nedaleko Bostonu si od českého gólmana slibuje velké věci. »Vacloš« se poprvé může postavit mezi tři tyče v zámořské soutěži proti Charlotte.

Zkušený kliďas

„Jsem kliďas, zkušený, hodně komunikativní,“ popsal se Vaclík fanouškům. Ti čeští jej znají z národního mužsta, ze Sparty i evropských lig. Rovněž vědí, že v USA působil Kubík nebo Dočkal. Ale kdo z nich si vybaví i jména Josef »Joe« Jelínek a Miro Rys (†20).

Tak tedy: První z nich si v NALS (předchůdce MLS) kopl v dresu Boston Minutemen se slavným Portugalcem Eusébiem (†70). Byl tak jediným českým spoluhráčem »Černé perly z Mosambiku«.

Tragický konec

Druhý, kladenský rodák a syn emigranta, zase jako jediný Čech nastoupil proti Pelému (†82) v ligovém utkání za Chicago Sting. Po přestupu do klubu vlastněného zpěvákem Eltonem Johnem v Los Angeles bojoval o místo s Georgem Bestem (†59), a tak raději v září 1977 odešel do bundesligy. Než tam ale stihl ukázat svůj talent, zahynul s dalšími dvěma lidmi při autonehodě. „Miro je mrtvý. Zabil se na dálnici,“ slyšeli 12. září Rysovi o tragickém konci synovy slibně rozjeté kariéry. To Vaclík s rodinou šťastně žije svůj americký sen.