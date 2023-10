Syn miliardáře koučem sborné: Všichni se smějí mu smějí! hlásí Zadorov

Elitní obránce nedávno veřejně odsoudil ruskou agresi na Ukrajině, čímž proti sobě postavil snad všechny politické špičky v zemi. Nikita Zadorov rovněž nabídl kuriózní pohled do zákulisí ruského národního týmu pod taktovkou Romana Rotenberga. Ten u sborné vykonává funkci trenéra a generálního manažera bez potřebných znalostí a zkušeností, přičemž sám sebe pasoval do role neomylného všeumětela.

Všechny ruské reprezentační výběry jsou vyloučeny z mezinárodní scény, takže hrají jen sporadicky se spřízněným Běloruskem či Kazachstánem. Ruský hokej tak uvadá! Není to pouze kvůli tíživé geopolitické situaci, ale také kvůli jisté nekompetenci na klíčových pozicích.

Nezkušený Roman Rotenberg (42), syn ruského oligarchy a realitního magnáta Arkadije Rotenberga (71), se navzdory takřka nulovým hráčským a trenérským dovednostem znenadání vyšvihl do nejvyšších pozic na svazu i v národním týmu. Netřeba dvakrát dodávat, že při jeho jmenování zřejmě došlo k jednoznačné protekci. Jeho otec je totiž blízkým přítelem mocného diktátora Vladimira Putina, který má zkrátka prsty všude.

Kritika od Zadorova vychází z jeho zkušeností z MS 2019 a 2021. Přestože Rotenberg zastával pozici generálního manažera, do trenérského řemesla už tehdy zasahoval, byť ruskou reprezentaci na papíře vedl realizační tým ve složení Ilja Vorobjov, Anvar Gatijatulin, Alexej Kudašov a Alexej Žamnov. Sám sebe pak prý tituloval jako přirozeného týmového lídra, ovšem realita byla zcela odlišná. „To jsem jakživ neslyšel, tu funkci by si měl patentovat,“ smál se pobaveně Zadorov v rozhovoru pro YT kanál webového publicisty Jurije Dudě.

„Rotenberg chtěl všechno kontrolovat. Bylo to depresivní. Dokonce vybíral i hudbu, která se bude v kabině hrát. Nikdo jiný nesměl nic pustit, ani Ovečkin či Malkin. Pouštěl nám píseň Soldat od Lube. Tomu se říká výběr songu,“ ušklíbl se kysele Zadorov, když si vybavil zmíněný vojenský pochod.

Možná i proto hvězdný tým plný ambicí nakonec krutě selhal na šampionátu v Bratislavě. Sborná se nedostala do bojů o zlato a odvezla si pouze bronz po vyrovnané bitvě o 3. místo s českým týmem. „Měli jsme v kádru Ovečkina, Malkina a Kovalčuka. A pak jsme vypadli s Finskem v semifinále 0:1, které nemělo ani jednoho hráče z NHL,“ ohlédl se zpět za 4 roky starým neúspěchem, který mají dodnes hráči na talíři.

„Měli jsme hvězdy, ale v týmu byl velký bordel. Neměli jsme žádný systém, na mítincích s trenéry byl zmatek. Hlavním měl být Vorobjov, ale Kudašov něco neustále řval. Rotenberg si zase do toho cpal furt něco svého. V NHL jsou jasně dané principy, jak se připravit na zápas. Studují se slabiny soupeře, jeho přechod do útočného pásma, jak ho napadat. My jsme neměli nic. Řekli nám, že se Finové zatáhnou do ježčí obrany. Všichni se poté začali smát, to bylo vše,“ stěžovala si opora Calgary Flames na tragickou přípravu Ruska mezi jednotlivými duely.

Že se později Rotenberg stal oficiálně trenérem Ruska? Pro Zadorova to není nijak zvlášť překvapivé, poněvadž jeho napojení na proruský režim je velice silné. Podle něj je to sice velký fanoušek hokeje, ale jako takovému mu vůbec nerozumí. „Ve skutečnosti se mu všichni smějí za jeho zády,“ prozradil, co si o kontroverzním kouči šuškají ostatní hokejisté, když je zrovna z doslechu.