Legenda Navrátilová zuří kvůli oslavě političky s drag queen: Ubohá parodie pokračuje!

Pro jinakost má pochopení, ale všeho moc škodí! Legendární tenistka Martina Navrátilová (66) se nedávno pořádně obula do americké političky Deb Haalandové (62). Trnem v oku ji byl příspěvek na sociálních sítích, ve kterém dělala rozhovor s drag queen.

Oslavit měsíc historie hnutí LGBT. S takovým záměrem sdílela Deb Haalandová rozhovor na sociální síti X (dříve twitteru) s ikonou klimatického hnutí Wyn Wileym, který se převléká za ženu a vystupuje pod pseudonymem Pattie Goniaová. Její nápad ale úplně všechny neoslovil.

Do interview se pustila například i tenistka Martina Navrátilová, která sice sama žije mnoho let s manželkou Julii Lemigovovou, ale oslava touto formou ji přišla jako pořádný ulet! „To je vtip?“ divila se vítězka 59 grandslamových turnajů. „Ubohá parodie na ženy pokračuje,“ dodala.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jeden z uživatelů jí napsal, že homosexuálně orientované ženy projevující mužskou identitu se vždy setkávaly s podobným výsměchem: „Ve skutečnosti to ani není žena. Tohle je drag queen, ne transexuál. Rozhodně se nesnaží vydávat za ženu!“ To si ale Martina nenechala líbit. „A jak přesně máme poznat rozdíl? A prosím, nesrovnávejte muže s maskulinními ženami. Děkuju,“ odpověděla Navrátilová.

Není to navíc až tak dávno, co se rodačka z Prahy pustila do podobné kritiky. Letos totiž na sociální síti kritizovala například účast transsexuálních žen v ženských sportovních kategoriích. Argumentovala tím, že vůči těm, které jsou ženami už od narození, to není fér.