Statistiky legendární tenistky Martiny Navrátilové (66) znějí neuvěřitelně. Na cestě k tenisové slávě a dokonalosti jí pomohla také emigrace z komunistického Československa. Devětapadesátinásobná grandslamová vítězka nyní slaví osmačtyřicáté výročí své emigrace do Spojených států.

Pražská rodačka je považována za jednu z nejlepších tenistek historie. Jen ve dvouhře má na svém kontě téměř patnáct set vyhraných zápasů, což je mezi profesionály světový rekord a ve čtyřhře drží prvenství dokonce historické. Zlomovým okamžikem její kariéry se však nestal žádný tenisový úspěch, ale emigrace do Spojených států.

Na jejich půdu poprvé vstoupila v roce 1973 na turnaji v Orlandu a hned jí bylo jasné, že její kariéra bude pokračovat za oceánem. O dva roky později svou rodnou zemi, tehdy pod silnou taktovkou komunistického režimu, opustila a požádala v USA o azyl, kde zrovna hrála na US Open.

„V tento den roku 1975 požádala osmnáctiletá československá tenisová hvězda Martina Navrátilová, která se později stala jednou z největších hvězd tohoto sportu, o politický azyl ve Spojených státech. Navrátilová o něj požádala v New Yorku, kde hrála na US Open,“ připomněl toto jubileum newyorský novinář a spisovatel Jack Sussek.

Navrátilova se k příspěvku o výročí její emigrace vyjádřila pouze krátkou větou, která však přesně popisuje její pocity z toho dne. „A jaký den to byl!,“ napsala legendární hráčka. Pod příspěvek však psali také její fanoušci, kteří na nejdůležitější den ikony tohoto sportu vzpomínají.

„Ten den si pamatuji. V mém tenisovém klubu ve Virginii to bylo měsíc téma číslo jedna,“ napsala jedna z fanynek. „V té době jsem byl malý kluk, ale pamatuji si, jak jsem tě v osmdesátých letech sledoval. Mnoho lidí do dnes nechápe, co všechno jsi musela udělat, abys sem mohla přicestovat. Pro ně je to samozřejmost,“ napsal další americký příznivec.

Na Martinu Navrátilovou zavzpomínala, také nikaragujsko-americká moderátorka Ana Navarro, která slavnou tenistku zná osobně. „Je pro mě inspirací. Když jsem ji viděla naposledy, byla uprostřed léčby dvou různých druhů rakoviny. Dnes vypadá zdravě a zotavená. A právě jsem si přečetla, že tento den v roce 1975 požádala o politický azyl. Jak velkou Američankou se pak stala…,“ napsala Navarro.

Kdo však o jejím rozhodnutí nic pozitivního nepsal, byl pochopitelně československý tisk. Ten krok Martiny Navrátilové odsoudil a v následujících letech se kvůli “zradě“ o jejích úspěších z novin ani televize téměř nikdo nedozvěděl.

„Osmnáctiletá tenistka měla v naší zemi ideální podmínky pro to, aby se mohla věnovat svému sportu. Dali se jí možnosti rozvinout svůj talent a uplatnit ho v domácích soutěžích i na zahraničních turnajích. Navrátilová si však vybrala tu druhou cestu. Pro ni tenisová kariéra znamená pouze hrát tenis, jezdit z turnaje na turnaj, mít vlastní bankovní konto a nestarat se, co bude dál, až sláva pomine,“ stálo v dobových novinách, které připomenul jeden z fanoušků

Sláva Martiny Navrátilové však nikdy nepominula, v zahraničí se stala tenisovou legendou a tehdejšímu komunistickému režimu vlepila pořádnou facku.