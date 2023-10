Basketbalistka Březinová uvízla v Izraeli: Proč ji nevzal Lipavský do letadla?!

Z nového lukrativního angažmá v izraelské Ramle měla radost pouhé dva týdny. Pak teroristé z Hamásu rozpoutali peklo a basketbalistku Renátu Březinovou (33) vlastně uvěznili ve válečné zóně!

Bývalá kapitánka české reprezentace jistě po příchodu do Izraele počítala s občasnými poplachy, po nichž následuje úprk do krytu. Jenže tentokrát je situace mnohem, mnohem vyhrocenější. A proto se už od soboty snaží rychle zmizet domů, do bezpečí.

Šéf české diplomacie Jan Lipavský sice v noci na středu přivezl do vlasti 34 Čechů, Březinová mezi nimi ale nebyla. „Bohužel... To už v pondělí bylo oznámeno, že je plné. Když mi nějaká slečna poslala zprávu, že je let, hned jsem volala, protože mi bylo divné, že se mi neozvali sami, když o mě na ambasádě věděli. Takže super repatriační let pro lidi, co tam seděli a volali od soboty ráno...,“ řekla česká hráčka Blesku.

Cesta busem

Cestu nakonec zajistil šéf České unie sportu Miroslav Jansta. Březinová měla podle něj odletět dnes ráno. „Samozřejmě má strach, pojede autobusem kolem Gazy,“ uvedl Jansta. „Držme jí palce, aby to dopadlo, protože to není jednoduché. Trenér národního celku mužů Ronen Ginzburg, kterého si asi všichni pamatují, tak tomu zabili bratrance na tom festivalu kousek od Gazy,“ dodal.