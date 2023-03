Žalobce: Pelta i Jansta jsou vinni. K návrhu výše trestu se však nedostal

Před prvním verdiktem státní zástupce navrhl pro Miroslava Peltu nepodmíněný trest ve výši devíti let a pokutu 25 milionů korun. Jaký postih by si Ondřej Trčka představoval nyní, ke konci obnoveného řízení? To bude známo ve středu, soud byl totiž v průběhu jeho závěrečné řeči přerušen.

Na základě žalobcových slov je však zřejmé, že všechny obžalované i nadále považuje za vinné. „Mám za to, že provedené dokazování potvrdilo důvodnost podané obžaloby,“ prohlásil.

Na lavici obalovaných sedí:

Simona Kratochvílová, tehdejší ministerská náměstkyně pro sport.

Miroslav Jansta, tehdejší i současný předseda České unie sportu (ČUS).

Jan Boháč, tehdejší i současný generální sekretář ČUS.

Zdeněk Bříza, tehdejší ředitel odboru sportu na ministerstvu.

A dvě právnické osoby:

Fotbalová asociace České republiky

Česká unie sportu

Žalobce Ondřej Trčka ve své dlouhé závěrečné řeči mimo jiné prohlásil:

„Simona Kratochvílová a Zdeněk Bříza porušovali své zákonné povinnosti a zvýhodňovali konkrétní žadatele, především ve prospěch obžalovaných Pelty a Jansty.“

„Obhajoba se snažila obžalované popsat jako oběti neschopnosti podřízených a nekompetentnosti ministryně Valachové s tím, že o ničem nerozhodovali a nenesou odpovědnost.“

„Obhajoba se snažila popsat obžalované Peltu a Janstu jako nezištné pomocníky ministerstva. Takový obraz byl spolehlivě dokazováním vyvrácen. Jako celek i v jednotlivostech.“

„Rozhodně se nejednalo o nějaké blábolení nebo vychloubání, jak říká obžalovaný Pelta, ale o zcela jednoznačné věci.“

„Obžalovaná Simona Kratochvílová zcela vědomě konala ve prospěch Pelty a Jansty.“

K tomu připojil několik citací z odposlechů. Kratochvílová podle nich Peltovi do telefonu říkala, že jemu a Janstovi bude vždy věrná, že se proto příštích patnáct let nebojí o svůj profesní život, že poslouchá jenom je a že je poslouchá jako hodinky.

Obžalovaní si byli podle státního zástupce Ondřeje Trčky vědomi, že konají nezákonně. Svědčit o tom mají opět odposlechy.

Trčka také prohlásil, že jednání mezi Peltou a Kratochvílovou nebyla odborná. Konali podle něj tak, aby vyhověli těm, kterým vyhovět z různých důvodů chtěli. „Komunikace nesměřovala ani náznakem k odbornému řešení. Ale k zájmům obžalovaných Pelty a Jansty.“

Státní zástupce rovněž odmítá, že by na konání obžalovaných mohl mít vliv personální stav ministerstva. „Není celkem pochyb, že byl poddimenzovaný. Nicméně, nemůže ulehčovat těm, kteří za to nesli odpovědnost. Pro mě je zásadní, že personální stav nemohl ovlivňovat žalované skutky,“ prohlásil Trčka.

Za prokázané rovněž prohlásil, že navýšení dotací, ať už pro FAČR nebo pro ČUS, neodpovídalo pravidlům.

Co na to obžalovaní?

„Abych řekl pravdu, tak se v tom po dvou hodinách ztrácím,“ prohlásil na konto dlouhého žalobcova výstupu Miroslav Pelta.

Simona Kratochvílová byla o kousek sdílnější. „Pan státní zástupce vždy řekne A, že si o něčem povídám. Ale neřekne B. Tedy to, zda jsem skutečně něco udělala. A to je to, co chce po obnoveném soudu dokázat Vrchní soud, který původní rozsudek zrušil.“

Jaké tresty podle něj obžalovaní zaslouží, poví státní zástupce ve středu. Pro připomenutí, v roce 2021 požadoval pro Kratochvílovou 10 roků, pro Peltu 9, pro Břízu 6, pro Janstu a Boháče po 5, navrch každému z nich peněžitou pokutu v milionech korun a zákaz výkonu funkce. FAČR měl zaplatit pět milionů, ČUS dva a půl.

Podstatné však bude, co nakonec řekne soudkyně Lenka Cihlářová. Ta v původním rozsudku, který ovšem odvolací Vrchní soud zrušil, shledala vinnými Peltu (6 let) a Kratochvílovou (6,5 roku), ostatní zprostila viny.

Teď vyřkne nový verdikt. Ten může, ale nemusí padnout ještě tento týden.