Rozpočet na sport zůstane stejný. Fiala: Nechceme, aby děti přestaly sportovat

Není to sice na velké oslavy, ale o pozitivní zprávu přeci jen jde. Sport by si v příštím roce neměl pohoršit, jak o tom hovořily původní zprávy. Premiér Petr Fiala včera oznámil, že vláda dnes bude projednávat rozpočet, ve kterém se na dotacích pro sport počítá se stejnou sumou jako letos, tedy 6,9 miliardy korun. Původně se přitom mluvilo o částce 5,2 miliardy. „Snížení rozpočtu by bylo nerealistické, prakticky likvidační,“ upozorňoval už dřív šéf České unie sportu Miroslav Jansta.