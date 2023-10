Boxerská legenda na humanitární misi: Svým soukromým letadlem odeslal do Izraeli zásoby

Jeden z nejbohatších sportovců planety opět pomáhá potřebným! Legendární Floyd Mayweather, Jr. (46) se po zhlédnutí videí z teroristického útoku Hamásu na hudebním festivalu rozhodl, že znovu vyšle své soukromé letadlo přeplněné až k prasknutí všemožnými zásobami do postižené oblasti, tentokrát do předních linií v izraelském Pásmu Gaza.

Zatímco mnoho celebrit pouze mluvilo o teroristických útocích Hamásu, americký boxerský promotér, bývalý profesionál a nikdy neporažený rekordman v několika váhových kategorií mezitím spojil své síly s humanitární organizací v Izraeli. Už tento víkend tak vyšle své osobní piloty AJ Rameyho, Chrise Javiera, Sama Kniskerna a Freemana Blakneyho na misi v luxusním soukromém tryskáči "Air Mayweather" tisíce mil daleko do země na Blízkém východě a dodá místním v nesnázích tolik potřebné zásoby, od jídla a vody přes zdravotnické balíčky až po neprůstřelné vesty a další důležité vojenské vybavení.

Není to poprvé, co filantrop Floyd Mayweather Jr. (46) pomáhá v době katastrofy. Během léta totiž pomohl přibližně sedmdesáti rodinám s jídlem, přístřeším a dopravou po požárech na havajském ostrově Maui. „Stojím při Izraeli proti Hamásu, který nezastupuje lid Palestiny. Je to teroristická skupinou, která bere nevinné životy! Stojím za všemi lidmi a přeji bezpečný návrat všem Američanům, Izraelcům a dalších lidí, kteří byli uneseni jako rukojmí během těchto strašlivých válečných zločinů," poslal kromě materiální vzpruhy také slovní podporu.

„Stojím za Izraelem a Židy na celém světě. Odsuzuji antisemitismus za každou cenu. Chci mír, zastávám lidská práva. Terorismus nikdy není řešením!“ odsoudil Mayweather extrémistické aktivity Hamásu, přičemž podpořil vyznavače sionismu.

Posledním výrokem boxer s nejvíce zápasy bez porážky (50:0) nepřímo připomněl protižidovské postoje a pronásledování Izraelitů v průběhu dějin celého lidstva, ať už šlo o antický Řím nebo o tvrdé restrikce v podobě přijetí norimberských zákonů, které znamenaly bídu a utrpení pro celou hebrejskou populaci v nacistickém Německu. Historie se bohužel znovu opakuje, jen za jiných okolností. Synové Izraele však opět trpí…