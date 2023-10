Srbský kouč velebil Putina: Klub ho pak vytočil reakcí!

Tohle asi nečekal! Fustalový trenér Vladmír Jovanovič na sociálních sítích uveřejnil narozeninové přání pro ruského prezidenta Vladimíra Putina a pořádně si tím zavařil! Vzhledem k obsahu gratulace totiž pořádně šokoval svůj estonský klub, který Srba okamžitě vyhodil.

„Ať žiješ dlouho, jmenovče! Srbové a Rusové jsou navždy bratři!“ přál na svém facebookovém profilu diktátorovi Vladimír Jovanovič ještě coby futsalový trenér celku Viimsi Smsraha. Dojemná gratulace k 71. narozeninám ruské hlavy státu se ale jeho estonskému klubu vůbec nepozdávala. Vzhledem k tomu, co Rusové od loňského února předvádí na Ukrajině a jaké výhružky adresují západním státům se ale není co divit.

Po pouhých 20 minutách tak Estonci s okamžitou platností Jonanoviče vyhodili. A to i přesto, že šlo o předvečer nové sezony. Kontroverzní srbský kouč si tak kvůli podpoře ruského diktátora zavařil a muže se tak porozhlížet po novém angažmá, což nebude nic snadného po jeho bouřlivých výrocích.

„Ukončili jsme spolupráci kvůli nevhodnému chování trenéra na sociálních sítích. Nemůžeme si dovolit, aby se hlavní trenér choval takovým způsobem v době, kdy válka stále trvá. Jovanovič řekl, že příspěvek na Facebooku nemá politické pozadí. Víme, že Srbové jsou vůči našemu východnímu sousedovi mírumilovnější, a on si nemyslel, že by si jeho gratulace zasloužila tak ostrou reakci,“ vysvětloval šéf klubu Andrej Golovin v rozhovoru pro ruský server ERR, jak probíhala komunikace mezi oběma stranami.

„Volal mi prezident klubu. Řekl, že by bylo dobré, abych to smazal. Jinak to bude špatné pro mě i pro klub. Pochopil jsem, mám dobrou smlouvu a potřebuji práci. Příspěvek jsem smazal, aby nebyly problémy. V klubu jsem pracoval skoro rok a všichni byli spokojení. Nemohu říci nic špatného o klubu, prezidentovi nebo o hráčích. Ale za těch 20 minut po zveřejnění příspěvku se všechno změnilo. Stal jsem se špatným pro Estonsko a musel jsem odejít. Není to správné. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ čertil se vyhozený Jovanovič.

Navíc ničeho nelitoval a svůj názor nezměnil ani po bleskurychlém odvolání, které se upeklo za necelou půlhodinu. „Stále si nemyslím, že blahopřání Vladimiru Putinovi je něco špatného. Jsem sportovec, ne politik. Mám právo považovat Rusy za bratry Srbů. To se nikdy nezmění. Ten post neobsahoval výzvy k násilí nebo podpoře terorismu,“ divil se trenér, který na vlastní kůži zažil bombardování Jugoslávie v roce 1999.

„Pocházím ze země, která má vlastní tradice, stejně jako Estonci mají ty své. Respektuji názor každého, ale nikdo na planetě mi nemůže diktovat, co si mám myslet. Jmenuje se to svoboda slova, je to demokracie. Je mi velmi líto, že jsem si tohle zažil a mám s tím tak hořkou zkušenost,“ kousal těžce v rozhovoru pro gol.dnevnik.hr.

„Ano, Vladimir Putin je teď pro mě ten nejlepší člověk na světě. Bojuje za svobodu. Nebojuje jen za Rusko, ale za nás všechny. Mnoho Srbů je nyní na Donbasu na straně Rusů a snaží se pomoci. V Srbsku jsou samozřejmě lidé, kteří si myslí, že NATO je naše budoucnost. Je jich méně než 20 procent, ale nikdo je neutlačuje. Tomu se říká demokracie. Nikdo nechce konflikty. Myslím, že Rusové a Ukrajinci mají stejně úzké vazby jako Srbové a Černohorci. Politika ničí vztahy mezi národy, ale neměla by ničit sport,“ svěřil se zase ruskému webu Sport24.

Jovanovič předtím působil jenom v Srbsku, například u týmu Crvena Zvezda Bělehrad. V Tallinu to pro něj bylo jeho první zahraniční angažmá, kde mu platila smlouva na 18 měsíců od loňského prosince. Po rozmáznutí skandálu s Putinem ale tuší, že je v západní Evropě v nemilosti. „Těžko si teď najdu v Evropě novou práci. Budu rád, když mi v Rusku někdo pomůže. Vím, že Rusko má silnou ligu, hrají tam Srbové a Brazilci. Byl bych rád, kdyby mě někdo pochopil a pomohl mi vrátit se do práce,“ nahodil udičku svérázný srbský kouč.