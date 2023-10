Šilhavý: Pokud výbor rozhodne, prostě odejdu. Jsem na to připravený

Najdete v zápase s Faerskými ostrovy jiná pozitiva, než tři body?

„První poločas byl z naší strany výborný, až na to zakončení. Měli jsme pět vyložených šancí a soupeře pomalu nepustili k míči. Chyběl k tomu pouze gól.“

Jak vnímáte po lidské stránce to, co se kolem vás děje? Nepřemýšlíte o rezignaci?

„Samozřejmě to není příjemné. Ale nechtěl bych vůbec hazardovat s pozicí, kterou teď zastávám, je to nejvíc, co v českém fotbale je. V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, prostě odejdu.“

Osobně máte chuť pokračovat u národního týmu a dotáhnout kvalifikaci?

„Nechci tady nyní polemizovat o pozici, co tady zastávám. Pokud výkonný výbor usoudí, že mužstvu nemám co dát, tak rozhodne, že nebudu pokračovat. Já jsem na to připravený.“

Kvalifikace je rozjetá tak, že i přes ztráty se stále nemusíte ohlížet na jiné výsledky. Berete to jako plus?

„Samozřejmě. Mrzelo by mě hodně, pokud bychom to nezvládli a nepostoupili na mistrovství Evropy. Ať se mnou, nebo beze mě. Není to o jednotlivcích, ale o Česku, o reprezentaci. Dokud tady budu, budu se snažit svou práci dělat co nejlépe.“

Je pro vás důležitá podpora kabiny, zvlášť kapitána Tomáše Součka, který proměnil důležitou penaltu?

„Tomáš je pravým kapitánem. Vzal to na sebe, ne každý by asi do toho v takovou chvíli šel. S přehledem ji proměnil. Ale nedával ji pro mě, ale pro tým jako takový. Pro mě samozřejmě je podstatné, když vám věří hráči, kabina, to je jednoznačně příjemné.“

Oddechl jste si po proměněné penaltě?

„Přiznám se, že jsem si oddechl hodně. Viděl jsem v závěru na hráčích, že o co víc chtěli, tak víc kazili a neřešili jednotlivé situace v klidu. Naštěstí nás zachránila akce před penaltou. Všichni, nejen já jsme si oddechli, že jsme povinné tři body udělali.“

Proč jste oproti Albánii udělal pět změn v sestavě a šel do zápasu s jiným rozestavením?

„4-2-3-1 jsme hráli s tímhle soupeřem dvakrát, byly z toho výhry pět nula a tři nula. Částečně kvůli tomu jsme se k tomu vrátili, dostali jsme na hřiště jednoho ofenzivního hráče navíc. Až na produktivitu to bylo vidět.“

Proč nehrál Vladimír Coufal?

„Má v kvalifikaci dvě žluté karty, za třetí se stojí. Příští zápas hrajeme s Polskem, pokud by dnes nastoupil a dostal kartu, v Polsku stojí a nehrál by. Vyhodnotili jsme si to tak, že to zvládneme dneska bez něj, horší by bylo, pokud by chyběl na Polsko.“

Co další změny v základu?

„Jirka Pavlenka nemohl nastoupit ze zdravotních důvodů. Předek jsme chtěli trošku okysličit, Ondra Lingr tomu dal rvavost, Hložan (Adam Hložek) to samé, také je to silný hráč. Tomáše Čvančaru jsme dali na hrot kvůli jeho kvalitám i výšce.“

Neuvažoval jste o tom, že byste dal šanci Martinu Vitíkovi?

„Martin věděl, jakou má pozici, bavili jsme se s ním už před nominací. Martina jsme nakonec nominovali i s vědomím, že nemusí zasáhnout do hry, pokud se nic nestane. To se nestalo, hrálo se o hodně. Martin neodehrál ani minutu, ale byl k dispozici, pokud by něco nastalo a mohl naskočit.“