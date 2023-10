Souček překročil hranici. Hráči si fakt nemohou vybírat trenéra reprezentace

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Je to kapitán, loajální muž věrný SVÉMU trenérovi. Neremcá, vždy přijede, chce hrát každičkou minutu (nyní ponechme stranou, zda je to při jeho vytíženosti a pro budoucnost reprezentace dobrý nápad). Tomáš Souček je rozhodně „tým Jaroslav Šilhavý“. Bezesporu. Navíc na tom není nic špatného, pod trenérem zažil - také - slastné časy.

Jenže vše má své hranice. A ty záložník West Hamu United v neděli večer po drhnoucí výhře nad Faerskými ostrovy překročil.

Když došlo na debatu o koučově budoucnosti, která se bude řešit na úterním sezení fobalové vlády, tedy výkonného výboru asociace, pronesl: „Myslím, že by se měl výkonný výbor spojit s hráči v nějaké komunikaci. Oni sami vlastně nejsou v té kabině, neví úplně, jak to hráči cítí. Takže by to tak mělo být. Ale uvidí se, co se bude dít.“ (Celý rozhovor čtěte ZDE>>>)

Je to scestná myšlenka - a to ze dvou důvodů.

Zaprvé ve výkonném výboru dobře vědí, co jasní šéfové reprezentace, tedy především Souček se souputníkem z Londýna Vladimírem Coufalem, myslí. Dávají to najevo při každé příležitosti. Někdy až na sílu. Jako po trudné prohře v Albánii 0:3, kde mužstvo selhalo a kapitán mluvil o tom, že nelze kritizovat jediného hráče, nikoho z realizačního týmu.

To je právě ukázka jeho loajality, o níž se všeobecně ví, není zkrátka nutné ji řešit dál, rozebírat. Nějakou váhu ji klíčoví pánové určitě dají, vždy je lepší mít mančaft, který jde za trenérem.

Anketa Měl by Jaroslav Šilhavý zůstat trenérem reprezentace i po utkání s Faerskými ostrovy? Ano Ne

Zadruhé - a to je hlavní punkt - nemůže ani kapitán mluvit do obsazení šéfovské pozice. Představte si tu situaci: Předseda Petr Fousek zvedne telefon a zavolá Součkovi. „Tome, trenérem bude XY, nebo YX,“ zahlásí. Hráč si udrží svou linii, již dává najevo dlouhodobě, a odvětí: „Ne, ne, my jsme pro pána XX. Máme ho rádi, atmosféra v mančaftu je dobrá.“

Fousek zareaguje: „Ale proč hrajete špatně, proč odešli klíčoví hráči do reprezentačního důchodu?“ Souček odvětí ve stylu Davida Juráska a jeho vystoupení v Tiraně: „Co se stane v kabině, zůstane v kabině.“

Samozřejmě, takový rozhovor je fake, přestřelená věc, takhle by se Souček nezachoval. Jenže stejně mimo je také jeho přání vlastně se podílet na výběru trenéra. Ať už se rozhodne, že Šilhavý zůstane, nebo dorazí nové jméno.

To Součkovi - ani nikomu jinému - nepřísluší.