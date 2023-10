Důvody pro Šilhavého konec: taktická neobratnost i problémy s hvězdami

Zlomený muž

Energie z něj poslední srazy zrovna nesálá. Šilhavého drtí tlak, který je ovšem naprosto přirozený. Vždyť je první trenér v zemi, nejsledovanější muž. Když na lavici usedal, musel vědět, co jej čeká, už dávno nebyl zelenáč.

Dnes je viditelně vyčerpaný, což se bohužel projevuje i na týmu, kterému nedodává drajv (samozřejmě, je to vina i jeho spolupracovníků, ale on je prostě boss). V Albánii byl vidět diametrální rozdíl mezi ním a domácím koučem Sylvinhem, který mužstvo nažhavil, provedl zápasem, pořád jel naplno. To Šilhavému schází.