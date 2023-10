Svět koní truchlí: Po pádu zemřela žokejka!

Čeští sportovní fanoušci mají tu děsivou scénu v živé paměti. Nejsou to totiž ani dva týdny, co si Velký Taxisův příkop vyžádal život nebohého devítiletého ryzáka Stukea. V ohrožení života byl po pádu i žokej Martin Liška, kterého museli záchranáři oživovat. Žokejka Maria Alejandra Bruzualová (†43) ale takové štěstí neměla. Pád z koně se jí totiž stal osudným! Co přesně se stalo?

Ještě před startem rozdávala úsměvy na všechny strany. Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že věčně pozitivně naladěná žokejka Maria Alejandra Bruzualová bude za pár hodin mrtvá. Bohužel se tak ale stalo. Venezuelská jezdkyně doplatila na drsný pád během dostihu. Co jej zapříčinilo?

Kůň Sun Cab, na kterém sympatická rodačka z Venezuely jela dostih, se najednou odklonil až ke kraji tratě a nebezpečně se přiblížil k zábradlí. To se Bruzualové stalo osudným. V plné rychlosti škrtla nohou o konstrukci, přičemž následně narazila do zábradlí hlavou. Pak už jen ležela bezvládně na zemi. Maria byla ošetřena přímo na trati a poté převezena do nemocnice, kde ale svým zraněním podlehla.

Otřesná smrt zamávala nejen s jejím okolím, ale také například s vítězem prestižního Kentucky Derby a krajanem Sonnym Leonem. „Pro všechny jezdce, kteří tě znali, je tohle neskutečně smutná zpráva. Odpočívej v pokoji,“ citoval Leona web britského deníku The Sun. Upřímnou soustrast vyjádřili i zástupci tamního Národního dostihového institutu.

Podle deníku The Sun se později na internetu objevila fotografie z jejího pohřbu, u které byl srdceryvný vzkaz. „Žokej se po pádu vždycky zvedne. V den, kdy už se nezvedne, si ho Bůh vzal k sobě.“ Bruzualová se věnovala dostihům 17 let od doby, co sekla s prací v obchodní administrativě.