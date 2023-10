Váňa o fatálním pádu: Shoda náhod. Taxis hází stín, kůň se musel leknout

Co se vašima očima na Taxisu přihodilo?

„Může za to shoda nešťastných náhod, protože kůň šel na Taxis poprvé. Vloudila se chybička. Žokej dostal od trenéra ordre, ať jde na Taxis v koních. Koně jezdil jezdec, který byl ve Velké pardubické taky poprvé. Dobře odstartoval, první dva skoky skočil perfektně, pak už zůstal vepředu. Holt, jak svítí sluníčko, Taxis trošku hází stín, on se ten koník musel leknout toho stínu. Prostě vybočil, vzal s sebou ty ostatní koně. A tam je ten průšvih.“

Koně v závěru odpoledne běželi přímo proti zapadajícímu slunci, pomohlo by, kdyby se startovalo dřív?

„Mohlo by to být lepší. Ale já musím předeslat, že pro bezpečnost koní a jezdců se udělalo maximum. Taxis po úpravách je absolutně korektní a skákatelný skok. Co se stalo, byla shoda náhod.“

Nebylo příliš pomalé tempo, jak si stěžoval žokej Kratochvíl?

„To já nemůžu posoudit, jelikož jsem nebyl v sedle. Já jsem skákal z parkurového tempa Taxis se Železníkem, když mi vběhli do cesty policajti a ochránci zvířat. A skočil jsem to jako prd, bohužel jsem pak zakopl o koně, který tam ležel. A to byl Taxis v rozměrech, v jakých byl historicky. Myslím, že tempo bylo optimální. Koně měli problém s tím, že jim zkřížil cestu další kůň. Bohužel, už to nikdo nevezeme zpátky.“

Neměli by zvlášť noví koně využívat možnosti vyzkoušet si v Pardubicích tréninkového Taxisu?

„Na Beecher’s Brook taky nikdo netrénuje. Vždyť takových skoků je v Pardubicích patnáct. Ti koně to v kvalifikacích trénují pořád.“

Podle vás současný Taxis není náročnější než ostatní skoky?

„Určitě ne.“

Mělo by smysl obnovit diskuzi o odskokovém břevnu?

„Obnovit diskusi můžeme. Ale myslím, že by se koně odráželi dřív. Mohlo by to být horší. To už mám vyzkoušené z Haďáku, když kdysi před něj pan major Svoboda dal kládu. Koně se odráželi o dva cvalové skoky dřív a zapomněli, že za tím je pětimetrová voda.“

Co byste vzkázal lidem na sociálních sítích, kteří po další nehodě na Taxisu volají po rušení Velké pardubické nebo dokonce celých dostihů?

„Riziko je vždycky, v každém sportu se může vloudit chybička. Já bych to viděl tak: Co ty koně budou dělat? Budeme se na ně dívat do zoologické zahrady? Zakážeme veškerý koňský sport? Všude se může stát úraz. Bohužel tohle se nepovedlo, byl to fatální úraz a teď se to už nedá vzít zpátky.“