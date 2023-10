Zadlužený záložník Juventusu: Vyhrožovali mi, že mi zlámou nohy!

Italský fotbalista Nicolo Fagioli (22) čelil poslední měsíce obrovskému problému a nyní přišel trest. Na začátku tohoto týdne dostal od prokurátora FIGC (Italská fotbalová federace) sedmiměsíční zákaz činnosti poté, co byl shledán vinným ze sázení na nelegálních platformách. Musí také podstoupit pětiměsíční léčbu své závislosti.

Turínský deník Tuttosport dnes zveřejnil citace z Fagioliho výpovědi před federální prokuraturou, kde přesně popisuje, jak velké komplikace mu hazard způsobil. U nelegálních sázkových kanceláří si totiž nasekal dluh téměř 75 milionů korun a vymahači se s ním nijak nemazlili.

„Vyhrožovali mi, že mi zlámou nohy. To už ale byly dluhy tak velké, že i kdybych sázku vyhrál, nic bych nevydělal. Jen by se tím snížila částka, kterou jsem dlužil,“ svěřil se Fagioli, na kterého s ročním platem kolem 25 milionů korun začala padat panika. „Sázel jsem na fotbal, tenis a hrál online casino,“ pokračoval fotbalista.

Jeho problémy prý začaly na soustředění s italskou reprezentací do jednadvaceti let. „Všechno to začalo v roce 2021, když jsem byl s reprezentací do jednadvaceti let na soustředění v Tirrenii. Dělali to všichni okolo mě, tak jsem neřešil, jestli dělám něco nelegálního,“ řekl Fagioli.

Nelegální platformy byly právě tou hlavní příčinou, proč se Fagioli tolik zadlužil. U běžných sázkových kanceláří totiž můžete sázet jen peníze, které máte na účtu. U těch nelegálních se však dá sázet i na dluh, což lidem se závislostí často zničí život.

„Po nocích jsem myslel jen na to, že budu dál a dál sázet, abych dluhy splatil. Pořád narůstaly,“ přiblížil Fagioli své myšlenkové pochody.