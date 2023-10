Kopne si Ronaldo s juniorem? Saúdům upsal i syna!

Zatím mu nevyrašil ani první chlup a už se vidí mezi profíky, po boku hvězdného otce Cristiana Ronalda (38). Na tuto fotbalovou slávu si však jeho syn Cristiano Junior (13) bude muset ještě minimálně tři roky počkat...

Junior sice podepsal smlouvu s výběrem an-Nassru do 13 let, ale do mužské kategorie je to na mílový krok. Do zápasu áčka totiž podle regulí ligy může naskočit nejdříve v šestnácti letech. To bude portugalské legendě už přes čtyřicet! „Syn mi řekl: Taťko, ještě vydrž pár let! Chci si s tebou zahrát,“ prozradil Ronaldo přání mladého. Bude tou dobou ještě kopat do mičudy jako profík?

Bez matky

Už kvůli prosbě vlastního potomka by na konec kariéry neměl Portugalec ani pomýšlet. Vždyť je mu sám oporou celý život! Navíc ho Ronaldo zplodil s neznámou Američankou, kterou jeho prvorozený potomek nikdy nepoznal. Teď má o motivaci víc splnit mu další přání.

Roční plat Cristiana Ronalda v seniorském týmu an-Nassru je 4,9 miliardy korun.