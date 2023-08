Šéf Premier League o Saudské Arábii: Není hrozbou, anglický fotbal má bohatou tradici

Exodus velkých fotbalových osobností do Saudské Arábie nemá konce! Odliv špičkových hráčů a trenérů odstartoval Cristiano Ronaldo transferem do Al-Nassru, následně se k němu připojil Benzema, Kanté, Mané, Milinković-Savić, Mahrez, Fabihno, Firmino a mnoho dalších. Přesto šéf anglické ligy trvá na tom, že Saudi Pro League není žádnou hrozbou.

Soutěž Saudi Pro League hýbe letním přestupovým obdobím. Na prvním místě jsou peníze! Řada nejuznávanějších hráčů i trenérů vyslyšela cinkání obřími měšci arabských šejků a nechala se zlákat extrémně vysokými platy a bonusy, které nemají v historii kopané obdoby.

Představuje finanční síla klubů ze saúdskoarabské ligy velkou hrozbu pro status evropského fotbalu jako uznávané mekky tohoto sportu? Tamní kluby stále dokola nahazují udičku, na kterou se chytá další a další velká ryba! Utratili již téměř 11 miliard korun za 20 hráčů, z nichž podstatná část přišla z Premier League, včetně C. Ronalda, který pobírá v Al-Nassru astronomický plat téměř 5 miliard korun.

Ne všichni však kvůli této situaci plaší! Někteří zůstavají v relativním klidu a považují výsostnou pozici předních evropských lig jako naprosto neochvějnou. Jedním z nich je Richard Masters, výkonný ředitel Premier League. Ten se pak domnívá, že Saudi Pro League má před sebou ještě dlouhý kus cesty, aby mohla vůbec pomýšlet na svrhnutí anglické ligy coby nejlepší klubové soutěže planety.

„Existuje tu spousta faktorů, které lidi přimějí k tomu, aby si koupili lístky. Podporují svůj klub a drží se toho po celý život. Anglický fotbal má tak všechny základní ingredience – bohatou historii a tradici od roku 1888,“ hledal šéf PL důvody, proč se nové konkurence z arabského světa nijak zásadně neobává.

„Fotbalový klub v každé komunitě, podpora doma i venku, přeplněné stadiony, rychlá hra – všechno, čím je náš fotbal známý, je opravdu těžké napodobit. To všechno je součástí balíčku, který jej činí atraktivní pro sponzory, vysílání i fanoušky,“ popisoval Masters poměry na Ostrovech.

„Jsme spokojeni s tím, jak naše soutěže fungují, co se týče celosvětového pokrytí, globálního zájmu a podpory našich klubů. Byla to dlouhá a těžká cesta se tam dostat a znamenalo to mnoho investic, kdy se blížíme k ekonomice 6 miliard liber ročně. Fotbalové soutěže potřebují příjmy, aby šly kupředu. Nemůžete investovat na úkor budoucích výnosů, abyste byli v konkurenci úspěšní,“ obehrával si dále svou písničku anglický funkcionář.

Přiznal však, že tyto snahy o přetáhnutí fotbalových hvězd za každou cenu svým způsobem chápe. „Chtějí zviditelnit ligu, která existuje od 70. let. Je zde 18 týmů, velké kluby jsou v Džiddě a Rijádu. To pochopitelně není něco, co vytvoříte přes noc. Snaží se prostě zvýšit sledovanost jejich fotbalu,“ zamýšlel se Masters nad strategií saudskoarabských klubů.

„Byl jsem dotázán, jestli mě to znepokojuje, a vy znáte odpověď. Je to něco, na co musíme dávat pozor! Fotbalové soutěže si ale navzájem běžně konkurují. Vracíme se tedy k FIFĚ a UEFĚ, které hlídají, aby byly v soutěžích rovné podmínky. V tuto chvíli se ale o to příliš nestaráme," mávl rukou šéf PL, který si je očividně jistý ve svých kramflecích.

Zdali má pravdu, to ukáže až čas. Výkonný ředitel však rezolutně smetl ze stolu navrhovaný koncept propagace Premier League v podobě zápasů v jiných zemích, který by byl podle mnohých odborníků skvělou odpovědí na odliv elitních fotbalistů do Saudi Pro League. Ale Richard Masters o tom nechce ani slyšet!