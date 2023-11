Biatlonová hvězda čelí zlobě fanoušků: Pohoršila svou krutostí!

Olympijská vítězka Elvira Öbergová (24), která se společně se sestrou Hannou (27) řadí mezi nejlepší biatlonistky světa, si před sezónou vyrazila na dovolenou do hor. To by za běžných okolností na sociálních sítích žádný rozruch nevyvolalo, kdyby si jako náplň volného času nezvolila lov divokých zvířat.