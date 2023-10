Soukalová: Svět je džungle. Je pyšná na ženskou stránku. Bude na MS v ČR?

Být úspěšnou sportovkyní a přitom zůstat ženou? Pro Gabrielu Soukalovou to nebyl problém během její úspěšné kariéry a podobně se na to dívá i dnes, kdy k podobnému přístupu vyzývá. „Oceňuju, když si ženy ve sportu nenechají vzít ženství, nemyslím, že je to nutnost,“ řekla Soukalová na nedávném festivalu SPORTFILM. Sama chce inspirovat i prostřednictvím dokumentu o svém životě, který by měl mít premiéru v únoru.

Zvládla věci, které by položily spoustu chlapů. Gabriela Soukalová je ale dodnes pyšná, že přitom pořád byla ženou.

„Znám spoustu ambiciozních žen, které jsou možná ambicióznější než spousta mužů, které znám. Určitě bych to nebrala, že je to rozkol mezi pohlavími, spíš že je to o člověku,“ řekla Soukalová na konferenci Mental Health na libereckém filmovém festivalu sportovních filmů, která se věnovalo tématu ženám ve sportu.

Diskuzi vedla světová šampionka v alpském lyžování Šárka Strachová a spolu se Soukalovou své zkušenosti prezentovaly i někdejší světová tenisová čtyřka a psycholožka Helena Suková a horolezkyně Klára Kolouchová, která za použití kyslíku vystoupila na Mount Everest či K2.

„Když to vezmu z vlastní zkušenosti, snažila jsem se být vždycky autentická a tu ženskou stránku si v sobě kultivovat, držet si ji a být pyšná, že jsem žena, že mám takovouhle možnost v životě. Jsem na to pyšná, já bych to neměnila,“ řekla Soukalová.

Sama zažila fyzicky, psychicky i emocionálně drtivých pět let na vrcholu sportovního světa. Od konce roku 2012 do jara 2017 patřila k hlavním hvězdám mezinárodního biatlonu. Kvůli dvěma titulům mistryně světa, třem olympijským medailím nebo celkovým triumfem ve Světovém poháru. Zároveň ale fanoušky fascinovala důrazem na své ženství. Tvrdohlavě odmítala se ho vzdát i ve chvílích největšího vypětí. A i tak se patřila ve velké konkurenci světového biatlonu ke královnám své éry.

Soukalová naposledy závodila na světovém šampionátu 2017, pak jí zastavily zdravotní potíže. Dnes doufá, že její příběh bude příkladem pro ostatní.

„Prosadit se v čemkoli je poměrně náročná cesta. Kdo se pro ni rozhodne, nemůže si představit, že to bude cesta růžovým sadem, je za tím spousta dřiny, práce, který běžný divák třeba nevidí,“ říká Soukalová. „Já věřím tomu, že když člověk opravdu chce, věří, že dosáhne daného cíle a nikdy to nevzdá, tak se výsledky dostaví. A když se nedostaví, možná bych se zamyslela nad tím, jestli dělám tu správnou věc. Někdy nám osud do života posílá různé situace, které by nám měly otevřít oči, zamyslet se, jestli dělám tu správnou věc.“

Sama se snaží motivovat mládež ke sportu. V současnosti totiž klesá fyzická kondice dětí, zhoršuje se jejich zdravotní stav a přibývá obezity.

„Vidím úskalí v tom, že dnešní doba přináší tolik spěchu a ruchu, že ne každý rodič má možnost se dítěti věnovat tolik, kolik by si zasloužilo. V návaznosti na to se často nedostanou k tomu, co by chtěli,“ líčí Soukalová. „Strašně ráda bych pomohla, aby ve sportu bylo co nejvíc dětí. Cokoli co odvádí děti od dělání věcí, které nejsou pro naše zdraví úplně v pořádku, to bych samozřejmě ráda podpořila.“

Příběh její sportovní kariéry i životní cesty představí divákům dokument ´Pravda se pořád vyplatí´, který právě dokončuje režisér a producent Petr Větrovský. Premiéra snímku se chystá na únor a vystoupí v ní mimo jiné i biatlonové legendy.

„V tuhle chvíli máme dokončené rozhovory se všemi zahraničními osobnostmi. Za posledních pár týdnů jsme navštívili několik zemí. Finišujeme. Čekají nás poslední dva lidi z Čech, jsou to pro mě klíčoví lidé, jsem moc rádi, že souhlasili, aby se stali součástí našeho dokumentu. Já už se moc těším,“ řekla Soukalová. „Doufám, že výsledek bude motivační pro lidi. Dnešní svět vnímám trochu jako džungli. Každý člověk, který mě dneska dokáže motivovat, posunout mě, dát mi víru, myšlenku, která mi může pomoct, abych dosáhla, co si přeju, toho si obrovsky vážím. Vyhledávám takové příběhy, abych rostla a posouvala se, kam chci. To bych chtěla dát i divákům skrz svůj dokument.“

Soukalová se rovněž chystá na biatlonový světový šampionát, který v únoru přivítá Nové Město na Moravě.

„Dostala jsem nabídku, jakým způsobem by to šlo uchopit. Přemýšlím nad tím, jestli do toho jít, jestli bych měla co předat, čemu pomoct. Stoprocentně, ať už tam budu figurovat aktivně, nebo jako divák, budu na místě,“ slíbila.