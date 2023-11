Velký trenér Pavel Vrba zapomínal na zlínskou potupu ve Velkém Újezdu: Koučuje III.třídu!

Pro kouzelné městečko, kde ve 432 domech přebývá 1394 obyvatel, to byla největší událost od zavedení střídavého elektrického proudu. Extrenér nároďáku Pavel Vrba (59) cepoval zdejší fotbalovou jedenáctku!

Velký Újezd kousek od Lipníku nad Bečvou. Hřiště? Parádní! Žádný prales! Ten plac rovný jako stůl by týmu TJ Sokol, hrajícímu III. třídu OFS Olomouc, mohly závidět i divizní mančafty. No a na něm velikán trenérské branže Vrba! Podle hrajícího předsedy oddílu Romana Chodila se tam zjevil na přání jednoho z brankářů, který má partnerku s vazbou na rodinu slavného kouče.

Dvě hodiny relaxu

Užíval si to! Zapomínal na potupný vyhazov ze Zlína (ten senzačně vyřadil Baník z poháru). Pookřál, smál se. Roznášel kužely, ordinoval cvičení, uděloval pokyny, gestikuloval, posunoval hráče do prostorů a výkřiky: „Pojď! Dobře! To ne!“ povzbuzoval či hodnotil jejich snažení.

A ti kluci na něj koukali jako na svatý obrázek, viseli na něm, ani nedutali! „Byl to pro mě relax. Příjemně strávené dvě hodiny na hřišti. Bavilo mě to,“ cituje Pavla Vrbu web deník.cz. »Sokolíky « z Velkého Újezda evidentně taky! Až tak, že po jeho školení nemilosrdně rozstříleli v mistráku SK Město Libavá 14:1!