Málek chtěl na fotbal do Anglie, místo toho je v reprezentaci: Příjemná změna

Čeká ho velká premiéra. Jakub Málek (21) podle informací webu iSport.cz obdržel pozvánku na nadcházející Karjala Cup ve Finsku. A byl z toho docela vykulený. „Vůbec jsem to nečekal,“ vybafne talent z Ilvesu Tampere, jenž ještě loni chytal Chance ligu za Vsetín a v NHL na něj vlastní práva New Jersey Devils. Povolávák do reprezentace donutil rodáka z Kroměříže pozměnit plány. Původně měl v merku cestu do Anglie na fotbal. Na Premier League či čtvrtou ligu (League Two), neboť je oddaným fandou provinčního klubu Forest Green.