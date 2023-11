Z penze do národního týmu. Rulík a spol. chtěli Plekancův mozek od léta

Není co skrývat. Hokejovou reprezentaci lákalo získat Plekancův mozek. Zkušenosti získané z tisícovky startů v NHL, prožitky z více než stovky bitev v národním týmu či praxi ze tří stovek duelů v domácí nejvyšší soutěži. Někdejší pracant i klíčový hráč Montrealu má do hry elitního domácího souboru přinést prvek překvapení, sadu detailů, které v klíčových chvílích mohou utkání překlopit na českou stranu. „Bude mít pro nás obrovský přínos,“ nepochybuje generální manažer Petr Nedvěd .

Sám s ním sváděl tuhé boje v zámoří, pak i na domácí scéně. Tomáš Plekanec by měl přinést vlastní nápady do hry tzv. speciálních týmů. Což obnáší výrazné podílení se na scénářích přesilovek, režie hry v oslabení. Samostatnou kapitolou pak je vhazování, v ní byl Plekanec považován za mistra oboru. „Hra speciálních týmů je v jeho DNA,“ pokračuje Nedvěd. „Věnoval se tomu po celou svou bohatou kariéru. Přesilovky, oslabení, vhazování… Přesně v tomhle vynikal, absolutně nepochybuju, že pro nás bude mít obrovský přínos.“

Bez nejmenšího přehánění, pro Plekance je reprezentace srdeční záležitost. Mezi lety 2006 a 2018 startoval na jedenácti šampionátech a dvou olympiádách, přidal jeden Světový pohár. Z hromady velkých podniků vytřískal jedno stříbro a dva bronzy.

Když jej svazový boss Alois Hadamczik požádal, aby občas dorazil na kemp juniorských reprezentací a tam s hráči ztratil slovo v rámci motivačního tréninku, neměl problém. Potvrdil, že k národnímu týmu drží silnou vazbu i poté, co ze sebe národní trikot vysvlékl.

To ostatně dobře věděl i Radim Rulík. A s kolegy dal do kupy plán. „Tomáše jsme měli osloveného už od léta,“ začíná hlavní kouč s odtajněním záměrů. „S myšlenkou, zda by nám nepomohl směrem k mistrovství světa v Praze. V tu chvíli byl hráč a my samozřejmě věděli, že jde o trochu složitou situaci. Měli jsme pro něj připravenou formu konzultanta. Tak, že by teď před Karjalou byl s námi od pondělí do středy v Praze, necestoval by na turnaj a zůstal v klubu, aby se mohl během přestávky připravovat na další část extraligy. Tohle jsme měli v hlavě, všechno jsme si spolu odsouhlasili, byli jsme připraveni na tuto formu spolupráce,“ představil Rulík záměr, který vzal za své o víkendu.

Jenže nikdo se nehroutil, trenérská eskadra nevycouvala, naopak zintenzivnila Plekancovo verbování a nabídla mu pevnou, stálou pozici. „Pak se stalo to, s čím jsem absolutně nepočítal, šlo o ránu z čistého nebe. Byl jsem přesvědčený, že se do extraligy po zranění vrátí. Najednou Tomáš přišel s oznámením o konci kariéry. V ten moment jsme ho oslovili s tím, že bychom všechno to, co jsme měli připravené, posunuli ještě dál a on se stal právoplatným asistentem u národního týmu.“

Jako první volal Hadamczik, jenž na Plekance hodně trpí. „Znám ho velmi dobře, začínal v reprezentaci pode mnou,“ připomíná stříbrný šampionát 2006 v Rize. „Tomáš je vynikající hráč, skvělý a pracovitý člověk, studuje licenci A, takže má v úmyslu stát se v budoucnu dobrým trenérem. Těší mě, že nám ze zkušených hráčů rostou osobnosti do trenérského postu.“

Pro jistotu Hadamczik obvolal hokejovou vládu – členy výkonného výboru svazu. Dali mu zelenou. „Chtěl jsem, aby se k tomu vyslovili, a přišel absolutní souhlas v tom smyslu, aby byl Tomáš řádným členem realizačního týmu,“ doplnil boss Českého hokeje.

Hned ve středu odpoledne měl trenérský štáb pracovní schůzku, kde ladil potřebné detaily spolupráce. Tak, aby před hráči působili sehraně a maximálně důvěryhodně. Podle Nedvěda si úkoly rozumně rozdělí a nebude to tak, že Plekanec přichází jako geniální spasitel. Kompetence však dostane. „Že by se odteď výhradně Pleky staral o přesilovky, oslabení, a nikdo mu do toho nemluvil, to určitě ne. Trenéři si všechno navzájem vykomunikují, čeká je první turnaj, kde poznají, jak to funguje, a někam to budou společně posouvat. Tak, aby to pro ně bylo komfortní.“

Pod slova GM by se podepsal i Rulík. Ten netají, že Plekancův nástup dává do souvislosti i s vlastními emocemi. „Jsem strašně rád, že do toho Tomáš jde. Dává mi to obrovsky dobrý vnitřní pocit,“ podotýká hlavní kouč. „Jeho zkušenosti na bulích, v přesilovce, na oslabení a celkově ve hře speciálních týmů jsou obrovské. Těšíme se, až své postřehy a podněty využijeme ve prospěch hry národního mužstva.“

Po Marku Židlickém a Ondřeji Pavelcovi má kladenská škola u reprezentace třetího zástupce. „Vedení týmu je sestavené tak, že máme čisté svědomí, že pro mistrovství světa jsme udělali maximum,“ je si jistý boss Hadamczik.