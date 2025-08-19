Sparta se dál zvedá. Priske oživuje věrné, ale chybí chuť zabijáka. Co předvedla posila?
První místo, dva body náskok, sedm vítězství v řadě (z toho čtyři v Chance Lize). Sparta přesto pořád není mašina, která by měla rozdrtit konkurenci, jenže návrat kouče Briana Priskeho a proměna týmu na začátku sezony dává rudým fans naději. Vždyť poměrně v klidu vyhrála také v Liberci (2:0), kde zažila mnoho památných půtek. Stále jí však schází jeden faktor vládců.
Brankář jako symbol návratu známých časů. Sparta na jaře dumala, jak oživit pro další sezonu mančaft a došla k tomu, že potřebuje novou jedničku. Peter Vindahl, dánský pavouk a mistr ligy z jara 2024, měl být nahrazen. Jako favorit se jevil hradecký Adam Zadražil, i když se řešily také další možnosti.
Jenže v neděli večer stál v Liberci v bráně Vindahl, zachytal perfektně a na konci ještě pobavil vyprodanou arénu technickými kousky.
A novináře po utkání na tiskové konferenci (ne)překvapí sebevědomím. „Dobře jsem chytal už ve čtvrtek v Arménii,“ okomentuje poslední výkony. Právem.
Ve funkci ho podržel Brian Priske, trenér, jehož comeback aktuálně vypadá jako třetí díl ságy Pán prstenů s názvem Návrat krále. Sparta je pod jeho šéfovským dohledem sebevědomá, ostrá, prostě lepší než v minulé sezoně. „Týmovější a silnější,“ přikývne Jakub Rada, odchovanec letenského klubu, bývalý reprezentant a expert deníku Sport. „Mnohem intenzivnější,“ přidá se liberecký tahoun Michal Hlavatý.
Přitom Priske do sestavy zhusta (opět se vracíme k Vindahlovi) instaluje staré známé. Samozřejmě věrné.