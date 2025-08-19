Předplatné

Sparta se dál zvedá. Priske oživuje věrné, ale chybí chuť zabijáka. Co předvedla posila?

Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?
Trenér Brian Priske postupně vrací Spartu zpátky mezi českou fotbalovou elitu
Trenér Sparty Brian Priske oslavuje vítězství v Liberci
Fanoušci Sparty odpalují pyrotechniku během utkání v Liberci
Liberečtí fotbalisté se chytají za hlavu v utkání proti Spartě
Souboj o míč mezi fotbalisty Liberce a Sparty
Fotbalisté Sparty oslavují gól Veljka Birmančeviče
Jiří Fejgl
Chance Liga
První místo, dva body náskok, sedm vítězství v řadě (z toho čtyři v Chance Lize). Sparta přesto pořád není mašina, která by měla rozdrtit konkurenci, jenže návrat kouče Briana Priskeho a proměna týmu na začátku sezony dává rudým fans naději. Vždyť poměrně v klidu vyhrála také v Liberci (2:0), kde zažila mnoho památných půtek. Stále jí však schází jeden faktor vládců.

Brankář jako symbol návratu známých časů. Sparta na jaře dumala, jak oživit pro další sezonu mančaft a došla k tomu, že potřebuje novou jedničku. Peter Vindahl, dánský pavouk a mistr ligy z jara 2024, měl být nahrazen. Jako favorit se jevil hradecký Adam Zadražil, i když se řešily také další možnosti.

Jenže v neděli večer stál v Liberci v bráně Vindahl, zachytal perfektně a na konci ještě pobavil vyprodanou arénu technickými kousky.

A novináře po utkání na tiskové konferenci (ne)překvapí sebevědomím. „Dobře jsem chytal už ve čtvrtek v Arménii,“ okomentuje poslední výkony. Právem.

Ve funkci ho podržel Brian Priske, trenér, jehož comeback aktuálně vypadá jako třetí díl ságy Pán prstenů s názvem Návrat krále. Sparta je pod jeho šéfovským dohledem sebevědomá, ostrá, prostě lepší než v minulé sezoně. „Týmovější a silnější,“ přikývne Jakub Rada, odchovanec letenského klubu, bývalý reprezentant a expert deníku Sport. „Mnohem intenzivnější,“ přidá se liberecký tahoun Michal Hlavatý.

Přitom Priske do sestavy zhusta (opět se vracíme k Vindahlovi) instaluje staré známé. Samozřejmě věrné. 

