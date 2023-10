Vrba je mrtvej trenér. Děsná ostuda, čas vstát a říct, že jde do důchodu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | K tomu, co se stalo ve Zlíně, dojde jednou za sto let, divočejšího výsledku už se nedožiju. Nechápu to, nedokážu si to vysvětlit. Jak si Zlín mohl za stavu 3:1 nechat dát čtyři góly za jedenáct minut… Ty další branky byly průserové, ale u těch čtyř jsem měl pocit, že za ně gólman Rakovan skoro ani nemohl. Bylo to fakt jako tréninkový zápas, kdy se hraje volněji, skoro bez jakékoli taktiky.