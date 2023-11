Proslavilo ji postelové selfie s Jágrem a teď… Manželka fotbalisty Nováka čeká dítě!

Po smutné události mají znova důvod k radosti! Fotbalista Filip Novák (33) a jeho krásná manželka Kateřina se na sociálních sítích podělili o úžasnou novinu. Brzy se jim narodí první společný potomek, jehož očekávání oznámili originální hláškou.

Před lety se Kateřina Nováková (tehdy Provazníková) postarala o pořádný poprask, když se na veřejnost dostalo její postelové selfie s legendárnímým hokejistou Jaromírem Jágrem. Opravdové štěstí ale našla až po boku fotbalového reprezentanta Filipa Nováka, se kterým teď čeká prvního společného potomka! Pár radostnou novinu sdílel na sociálních sítích.

„Baby on board,“ napsala nadcházející maminka na svém instagramu ke společné fotce s Filipem. Pro své oznámení si tak propůjčila oblíbené heslo z automobilových samolepek, které v překladu znamená »dítě na palubě«. Na fotkách je už pořádně zřetelné těhotenské bříško a tak je zřejmé, že »Den D« se kvapem blíží!

Nádherná svatba a zdrcující smrt

Pár po několika letech vztahu stvrdil svou lásku svatbou v červnu 2022 na luxusním zámku Ratměřice. A veselka to byla nádherná! Brzy ale pár zasáhla krutá rána v podobě smrti Filipova tatínka, který zemřel v září loňského roku. Záhy fotbalista také řešil konec v tureckém Fenerbahce a přestup do movitého abudhabijského celku Al-Jazira. Teď to ale vypadá, že po náročných měsících se může rodák z Přerova těšit na nádherné období a novou roli v podobě té rodičovské.

V minulosti Novák prošel progresivním dánským klubem FC Midtjylland, v jehož barvách se potkal se známými tvářemi české fotbalové scény, jako je Brian Priske (46) či Václav Kadlec (31). V naší nejvyšší soutěži debutoval v mateřském Zlíně v roce 2009 v zápase proti Slavii, dále ještě oblékal dres Jablonce, než vyrazil na svou první zahraniční štaci do Herningu.