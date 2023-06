Jágr vzal fanoušky v Pittsburghu až do ložnice: Moje hnízdečko lásky!

Tady jsem prospal hodin! Jaromír Jágr (51) ukázal z návštěvy v Pittsburghu, kde za Tučňáky válel celá 90. léta, další dílek ze svého soukromí.

V baráku na jižním předměstí amerického města bydlel »Džegr« od roku 1994 až do výměny do Washingtonu v létě 2001. Teď se na »místo činu« vrátil a v domě, kde se za dvě dekády prakticky nic nezměnilo, natěšeně hupsnul do postele. „Tahle videa vás baví, tak vás vezmu do mojí ložnice v devadesátých letech,“ usmál se Jarda na Instagramu a dal si naoko šlofíčka.

Hvězdný spánek

„Ani nevím, kolik času jsem v této posteli strávil, ale určitě hodně,“ ukazoval Jágr v knize Má léta v Pittsburghu z roku 2002 ve stejné místnosti na totožné lůžko. „Dlouhý spánek prospívá nejen modelkám, ale i hráčům NHL…“ chechtal se s odkazem na to, že v ložnici s velkým zrcadlem usínal s kráskami Ivou Kubelkovou (46) a následně Andreou Verešovou (42). Jak se tam ale líbilo Jaromírově současné lásce Dominice?