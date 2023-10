Jágr vyrazil za písničkou: Takhle se bavil na koncertě Ewy Farne!

Byla to pořádná show! Ewa Farna se rozhodla oslavit své 30. narozeniny dodatečně i s fanoušky tím, co společně nejvíc zbožňují. Hudbou! Na její sobotní velkolepé show nemohla chybět ani řada slavných osobností. V publiku si hity jedné z nejslavnějších českých zpěvaček užívala i hokejová legenda Jaromír Jágr (51).

Už před lety se povedlo zpěvačce s polskými kořeny překvapit své fanoušky, když Jaromíra Jágra obsadila do jednoho ze svých klipů. „Zjistila jsem si na něho číslo a napsala esemesku. Světové hvězdě, kterou přitom vůbec neznám! A asi za týden mi přišla odpověď, že do toho jde,“ vyprávěla tehdy Farna.

A evidentně si jednoho z nejlepších hokejistů všech dob dokázala získat! Na sobotním velkolepém koncertu totiž majitel kladenských Rytířů seděl v publiku a při Ewině show se spolu se svou partnerkou Dominikou Branišovou (29) výborně bavil. Fanouškům se pak svým sobotním programem také pochlubil na sociálních sítích.

Jágr před pár dny vzbudil pořádný poprask videem, na kterém hlásil, že by brzy dost možná mohl naskočit zpátky na led, ale překvapivě ne za Rytíře! Zmínil, že je v kontaktu se Slavii a co nevidět by tak mohl hájit jejich barvy. Hokejoví fanoušci to nejdřív brali od legendárního vtipálka jako další z jeho povedených žertů, ale záhy se zjistilo, že sešívaný dres s legendárním číslem 68 už je nachystaný...