Priske: Hráčům věřím, jsem pyšný. Zranění? Nemyslím, že s tím bojujeme

Jak hodnotíte utkání?

„Byl to pro nás dobrý zápas. Dostali jsme gól a trochu bojovali s přechodem do útoku. Věděli jsme, že jsme lepší tým, měli jsme hodně šancí a mohli si s nimi poradit líp. Ale hráči dřeli jeden za druhého. Jsem pyšný na to, jak se vypořádali s každou situací v zápase.“

Vstřelili jste dva góly po dlouhých autech. Jsou takové situace výhodou?

„Je to naše zbraň, všechny standardní situace. Jsme rádi, že jsme toho využili, bylo to důležité. Luboš (asistent Loučka) dělá dobrou práci v mnoha ohledech, pracuje na tom každý den a jsem za něj šťastný. Ondřej Janda (analytik) udělal taky dobrou práci, pracuje každý den od šesti hodin ráno.“

V sobotu hrajete s Bohemians znovu. Bude to jiné?

„Je to vždy podobné. Soupeř zná náš styl, vždycky to chce udělat soupeři těžší. Mají silné hráče nahoře, jsou rychlí. Ale myslím, že se na všechno připravíme.“

Udělal jste v sestavě hodně změn. Byl to risk?

„Nechci spekulovat o tom, jestli to byl, nebo nebyl risk. Mám důvěru v každého hráče, kterého dám na hřiště. Ne všechno bylo perfektní, ale jsem na kluky hrdý. Není lehké hrát takové utkání, na venkovním hřišti. Ale způsob, jakým se s tím vypořádali, byl úžasný. Bez ohledu na to, kde hrají a jak moc hrají, odvedli dobrou práci.“

Bojujete aktuálně se zraněními? Ve druhé půli střídal i Matěj Ryneš…

„Nemyslím si, že to je takhle. Krejčí je venku, Šulo (Lukáš Haraslín) taky. Ryneše jste viděli. Ale to je součást hry. Hráli jsme zápas číslo 22 v této sezoně, někteří hrají za národní tým. Christian (vedoucí fyzické přípravy Clarup) a lékařský tým dělají dobrou práci, aby byli všichni fit. Někdy ale nemáte štěstí a zranění přijde. Ale jsem rád, že jsem tyhle kluky viděl. Sejky (Václav Sejk) ukázal skvělou mentalitu, zasloužil si to. Bojoval s tím, že neměl tolik minut, kolik by chtěl. Dnes ale udělal to, co jsme chtěli.“

A co Victor Olatunji? Zlepšuje se?

„Jsem s ním spokojený. Dnes pracoval tvrdě a udělal pro nás hodně práce. Měl šance, přál bych mu, aby to dotlačil do sítě. Potřebuje sebevědomí v mnoha detailech. Na tréninku pracuje tvrdě, ale potřebuje víc kvality v zakončení. Na hřišti však plní úkoly v ofenzivě i defenzivě.“