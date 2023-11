Vondroušová odtančila z mexického Turnaje mistryň: Kurt bídný, ale parket dobrý!

Škoda, že se v Cancúnu hrál na mizerném kurtu Turnaj mistryň, z něhož Markéta Vondroušová (24) po třech prohrách vypadla. Kdyby Mexičané pořádali StarDance, Češka by si vedla mnohem lépe!

Se sestrou Julií to Markéta rozbalila na parketu a maminka Jindřiška jejich tanec se zalíbením točila na mobil. „Nevím, po kom ty holky jsou,“ okomentovala jejich křepčení. Na pořádání Turnaje mistryň v tenisem nedotčené dovolenkové destinaci s hrbolatým kurtem si tak našly přece něco dobrého.

Aspoň set

Vondroušová si v posledním zápasu skupiny s Američankou Gauffovou (7:5, 6:7, 3:6) aspoň vylepšila bilanci získaným setem, v turnaji končí. Už dnes by měla přiletět do Sevilly, kde od úterý bude českou jedničkou v Poháru Billie Jean Kingové. „Byl to asi nejlepší zápas, jaký jsem tu odehrála. Cítila jsem se lépe a uhrála aspoň setík,“ řekla Vondroušová pro Radiožurnál.

„Ten týden tady byl fakt šílenství. Nečekaly jsme, že tu bude křivý kurt a bude se to šestkrát kvůli počasí přerušovat. Jsem ráda, že jsem to nějak překousla a bojovala,“ bilancovala Vondroušová před odletem do Španělska.

„Psala jsem si s holkama a kapitánem. Ptala jsem se ho, jestli je kurt rovný. Prý je, tak jsem mu odpověděla, že super a že už se těším,“ usmála se.