WTA se omluvila hráčkám za Turnaj mistryň, další problémy přinesl déšť

Co se může pokazit, to se v Cancúnu pokazí. Když už opakované stížnosti na nerovný a nebezpečný kurt ztratily na originalitě, vstoupilo do hry na tenisovém Turnaji mistryň počasí. K nepříjemnému větru se přidaly dešťové přeháňky, jedna z nich tak silná, že světová jednička Aryna Sabalenková s wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou promokly na kost a jejich přímý souboj o postup do semifinále byl odložen na druhý den za stavu 6:2, 3:5 z pohledu Bělorusky.