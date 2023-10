Muchová o zbytečné cestě do Číny i Masters v Mexiku: Ať udělají kouzlo

Od semifinále US Open neodehrála jediný zápas, byť kvůli boji o Masters vážila kuriózní pětadvacetihodinovou cestu na turnaj do Číny. Nakonec nastoupit nemusela, jelikož předchozí porážka Marii Sakkariové dala Karolíně Muchové jistotu účasti na Turnaji mistryň v Cancúnu (29. 10. – 5. 11.). Prodloužení pauzy přivítala, vždyť kvůli zánětu šlachy v pravém zápěstí stále ještě netrénuje s raketou. To se ale v nejbližších dnech změní, od lékařů už dostala zelenou a v úterý by měla nabrat směr Mexiko.

Nejlepší sezonu kariéry, během níž si zahrála finále Roland Garros, tisícovky v Cincinnati či semifinále US Open, zakončí sedmadvacetiletá Karolína Muchová těžkou šichtou. Turnaj mistryň končí v neděli 5. listopadu a už o dva dny později čeká Češky při finále BJK Cupu v Seville střet se Švýcarkami, obhájkyněmi titulu. Zatímco světová dvojka Iga Šwiateková či americké hvězdy Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou tenhle dvojboj škrtly a představí se pouze na Masters, duo českých kamarádek Muchová s Markétou Vondroušovou plánuje odehrát vše na krev. Byť ani jedna není zcela fit. „Reprezentovat je pro mě vždycky čest, těžko se to odmítá,“ vysvětlovala Muchová při oznamování nového partnerství s pojišťovnou Direct.

Markéta Vondroušová má potíž s ramenem, od US Open zvládla jediný zápas, který prohrála. To je ale pořád víc než vy…

„Od US Open mě trápí bolest zápěstí, léčila jsem ho různě. Příprava není ideální, ale doufám, že do Mexika budu schopná odletět a hrát tam. Ve čtvrtek jsem dostala od doktorů zelenou, že už mohu vzít raketu do ruky.“

Zánět šlachy v zápěstí je pozůstatkem úrazu z tréninku při US Open. Zneklidňuje vás tahle situace před premiérovým Turnajem mistryň, jenž bude jedním z vrcholů vaší kariéry?

„Nejsem zneklidněná, důležité pro mě bude, když mě ruka nebude bolet při hře. Během pár dní se dokážu dát dohromady. V hlavě vím, že se nemusím měsíc připravovat, abych hrála dobře a byla konkurenceschopná. Je konec sezony, všechny holky jsou už unavené, v Mexiku se může stát cokoliv.“

A vy můžete být třeba odpočatější…

„Neodpočívala jsem. Pracovala jsem hodně na kondici, udržovala se, aby to nebyl takový skok, až dostanu do ruky raketu. Pro mě je nejdůležitější pohyb na kurtu, vzít do ruky raketu už je pak pro mě nejmenší změna. Mentálně jsem pořád nastavená tak, že jsem ještě neudělala stopku za sezonou, udržuju se v tempu.“

Kvůli boji o Masters jste nakonec nedávno i cestovala do Číny, na turnaji v Čeng-čou jste ale nakonec nenastoupila. Popište kuriózní výjezd…

„Snažím se na to zapomenout. (smích) Jeli jsme tam s tím, že jsem dostala od doktorů povolení, že můžu zkusit hrát přes bolest. Byla možnost, že budu schopná odehrát zápas. Pořád jsem neměla Masters jisté, tak jsme si s týmem řekli, že to je docela dobrý důvod tam letět a zkusit to. Nakonec se to vyvinulo tak, že jsem nebyla schopná hrát, a navíc už jsem se díky ostatním výsledkům kvalifikovala na Masters. Takže jsme zvolili variantu sednout zase do letadla a letět pětadvacet hodin zpátky do Česka. Super…“

Na Turnaj mistryň vás, Markétu Vondroušovou a Uns Džábirovou posunula před dvěma týdny porážka Marii Sakkariové ve čtvrtfinále v Pekingu. Tunisanka později zveřejnila video, jak jste společně slavily postup. Jak se to seběhlo?

„V Číně jsme byly všechny zavřené na hotelu. Sledovaly jsme zápas Marii Sakkariové. Nikomu nepřeju, aby prohrála, ale v ten moment to pro nás bylo silné. Maky už v tu chvíli věděla, že může letět z Číny domů. Já se pak po pár dnech rozhodla stejně. Byly jsme rády, pogratulovaly jsme si.“

Co pro vás znamená kvalifikovat se spolu s Vondroušovou. Dvě hráčky z jednoho klubu na Masters, to se jen tak nevidí.

„Je to super, jsme rády. V Číně jsme si zavzpomínaly, jak jsme se minulý rok obě vracely a hrály na stovce v Anglii. Já byla překvapená, že jsem tam vůbec uhrála jedno kolo, Maky vyhrála celý turnaj. Nebyly tam vůbec snadné podmínky. Teď jedeme na Turnaj mistryň, přitom loni jsme běhaly v hale v Shrewsbury, kde byly tak tři stupně. Život je bláznivý.“

Společně máte ještě druhý cíl do konce sezony – zaútočit na titul z BJK Cupu.

„Když jsme začaly letos hrát dobře, říkaly jsme si s Maky, že by bylo super, kdybychom byly tahounky týmu a že máme šanci na titul. Reprezentovat je pro mě vždycky čest, těžko se to odmítá.“

I když nejste zcela zdravá a BJK Cup začíná jen dva dny po konci Turnaje mistryň?

„I tak jsem měla jasno, že chci jet. Cestovat z Cancúnu do Sevilly a hned hrát další zápasy ale není vážně ideální. Snažíme se s ostatními holkami víc sjednotit a tlačit na WTA, abychom měly příští roky lepší kalendář.“

Jak berete, že tak významnou akci bude hostit opět Mexiko? Z Cancúnu zatím přicházely rozpačité obrázky, stadion pro Masters nebyl vůbec připravený.

„V Číně jsme se tomu s holkami zasmály, snad se jim povede udělat za třicet dní kouzlo, jak tvrdili. Protože z posledních záběrů to nevypadalo úplně hodno Turnaje mistryň. Cancún mi zní v hlavě jako ráj, dovolenkové místo. Jenže nedávno jsme byly v Asii, teď letíme do Mexika a pak do Sevilly. Nenavazuje to na sebe dobře. Je to bláznivý, ale vůbec jsme to nemohly ovlivnit. Byla bych moc ráda, kdyby byl Turnaj mistryň v Česku, atmosféra by byla určitě neskutečná. Ale těším se i do Cancúnu. I když tam dělají všechno na poslední chvíli a zatím to tak nevypadá, myslím, že to bude skvělý turnaj.“

A hned se dvěma českými reprezentantkami. Je fajn, že vy jako nasazená osmička nemůžete ve skupině narazit na sedmičku Vondroušovou?

„To jsem ani nevěděla. Super! Říkaly jsme si s Maky, že spolu ve skupině určitě budeme, tak jí to hned vyřídím.“

Máte soupeřku, kterou byste si do skupiny přála?

„Je mi to jedno. Vážně.“

Co takhle Coco Gauffovou, které byste mohla vrátit nedávné porážky z finále v Cincinnati a semifinále US Open?

„Ta může být klidně s Maky ve skupině.“ (do hovoru vstupuje kouč Emil Miške: Zase aby to nevyznělo tak, že si na ni nevěříme. Jednoznačně si na ni věříme!)

Markéta Vondroušová bere do Cancúnu jako doprovod i své parťáky z wimbledonské jízdy Miriam Koldziejovou s Davidem Škochem. Jak bude početná vaše výprava?

„Poletím s trenérem (Emilem Miškem) a kondičním Jardou (Blažkem). Já jsem klasik, všechno řeším na poslední chvíli. Ještě to nemám úplně rozmyšlené, ale možná vezmu někoho z rodiny nebo kamarády. Možná taky udělám zájezd do Cancúnu na pláž.“ (smích)

V Paříži jste se na velké tažení do finále Roland Garros naladila návštěvou koncertu Beyoncé. V neděli jste zase navštívila velký koncert Ewy Farne v O2 areně…

„Nemohla jsem se naladit líp. Chodím dost na koncerty a tenhle řadím asi úplně nejvýš. Nevím, jestli to bylo tím, že zpívala své české písničky, které jsem poslouchala na základce a vybavovala se mi při nich spousta vzpomínek a pocitů. Snad jsem ještě neviděla víc zainteresovanou O2. Všichni zpívali a užívali si to. Určitě jeden z nejlepších koncertů, na kterém jsem kdy byla.“

Očima kouče Emila Miškeho: Dělají si naschvály "Od US Open jsme zatím s raketou trénovali třikrát, pokaždé asi deset minut. A byla to taková bolest, že jsme toho rychle nedali. To není bolest, přes kterou můžete hrát. Ale na kontrole už zápěstí vypadalo dobře, doktor jí ho prohmatával a dostala zelenou. Účast na Masters je splnění našeho cíle. Před začátkem antukové části sezony, kdy jsme najeli na intenzivnější spolupráci, jsme si s Kájou sedli. Říkal jsem, že nemáme do konce roku nějaký jasný cíl, což mně vždycky hodně pomáhá. Společnými silami jsme přišli na to, že by jím mohl být Turnaj mistryň. Tehdy byla Kája kolem padesátky v žebříčku. A stejně cíl splnila, což je fantastický pocit. Ale když už se tam dostala, byli bychom rádi, aby Masters taky vyhrála. Příprava ale není ideální. Kája se zranila před čtvrtfinále US Open a zápasy s Cirsteaovou a Gauffovou, k nimž nastoupila zraněná, jí ublížily nejvíc. Kdybychom nebyli už tak daleko na grandslamu, tak stoprocentně skrečuje. Jenže hrála fantasticky a my byli přesvědčení, že může US Open vyhrát. Tak jsme to risknuli, dostala koňské dávky na bolest. Když to budeme brát za předpokladu, že už je vyléčená, odehraje i finále BJK Cupu. Ale když bude mít po Cancúnu rozbité zápěstí nebo bude dokonce zraněná, tak samozřejmě do Sevilly nepoletí. Může se stát, že se jí zápěstí zhorší a nebylo by od ní férové, aby zabírala místo některé jiné. Ale zatím počítáme s tím, že hrát bude, i když je to absurdní program. Nerozumím tomu, jak se něco takového může stát. Billie Jean King Cup má velké jméno, každá hráčka udělá vše pro to, aby za svou zemi hrála. Ale Turnaj mistryň je to samé. Tahle situace svědčí o špatné komunikaci, skoro mi přijde, jako když si to WTA s ITF dělají naschvál. Tohle není normální. Nejvíc na to doplatí ty hráčky, které jsou dobré a chtějí hrát obě akce.“