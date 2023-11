Atletickým trenérem roku je Železný, mistr světa Sekerák ostrouhal: Okradli ho?!

Lepší sezonu už zažít nemohl. Jeho japonská svěřenkyně Haruka Kitagučiová (25) vyhrála v oštěpu MS i Diamantovou ligu, ani to Davidu Sekerákovi (49) nestačilo k tomu, aby se stal atletickým trenérem roku.

141 funkcionářů, trenérů a novinářů v tradiční anketě Atlet roku dalo přednost Janu Železnému. Ten sice Jakuba Vadlejcha dovedl k bronzu na MS (a taky k vítězství mezi atlety, už třetímu v řadě), ženy pod jeho vedením ale ostudně vypadly už v kvalifikaci. To Sekerák měl perfektní sezonu, ale už po MS naznačoval, že český rybníček mu zahraniční úspěch jen tak neodpustí.

„Myslím, že lidé, co tomu rozumějí, mi fandí. Ale jsou i někteří zákeřní. Stěžujou si na mě a posílají na svaz anonymy, že trénuju Japonku, a jsem přitom zaměstnaný za svazové peníze. To by se vám chtělo brečet. Doopravdy, je tu hnus a špína, povím vám na rovinu,“ zlobil se Sekerák, jenž Kitagučiovou cepuje v Domažlicích.