Vadlejch čeká na velehod, v Dauhá potká další krále. Co dostal od Zátopkové?

Bude to jeho životní sezona? Oštěpař Jakub Vadlejch už má doma sbírku medailí a v dvaatřiceti právě přichází do nejlepších let. V pátek vtrhne do Diamantové ligy (19.00, PP ČT sport) jako lídr světových tabulek na stadionu v Dauhá, kde před rokem poprvé překonal hranici devadesáti metrů. Doma má pro štěstí dárek od legendární Dany Zátopkové, který se k němu nedávno dostal z jejího dědictví.

Ta vázička je sice trošku naprasklá, pro Jakuba Vadlejcha má ale velkou cenu. Bývalá oštěpařka Ivana Vodičková mu nedávno poslala drobnou pozornost z pozůstalosti šampionky Dany Zátopkové, jejíž část jako její někdejší svěřenkyně a opatrovnice spravuje.

„Protože vím, že stihla obdarovat Honzu Železného, Víťu, Báru a podobně, posílám Vám vázu, která mi ještě zbyla… Jsem si jista, že by Dana souhlasila,“ vzkázala Vodičková.

Zátopková své oštěpařské nástupce milovala jako svoje děti. Vadlejch dostal milou upomínku tak trochu za odměnu za skvělou loňskou sezonu, v níž bral bronz na mistrovství světa a stříbro na mistrovství Evropy. Nehledě na masivní osobní rekord 90,88 z Dauhá.

„Samozřejmě si toho velice cením. Dana mi o tom sama říkala před pár lety. Je škoda, že mi to nepředala ona sama, ale určitě si to schovám na nějaké hezké místo,“ usmívá se Vadlejch. „Dana mi vždycky říkala, jak hrozně moc fandí, sleduje, jak to máme s Víťou všem ukázat. Pro mě je absolutní legenda, ke které vzhlížím a vzhlížet budu.“

Vadlejch je teď v důležité fázi vlastní kariéry. Doma už má čtyři velké medaile, patří k nemnoha tvářím české atletiky. V minulých sezonách srovnal své tělo, které ho v minulosti trápilo zdravotními problémy. Předvedl výkonnostně svou nejlepší sezonu. A i na startu té nové vzbuzuje velká očekávání.

„S jídlem roste chuť. Když je na tom člověk líp ve všech ohledech, o to těžší je to dát do té techniky. To není vůbec nic jednoduchého, naopak je těžší to skloubit. Na druhou stranu se potenciál dlouhých hodů zvyšuje,“ přemítá Vadlejch. „Věřím v to, že jeden den hodím ten hod, který neuvidím, kam dopadne…“

Něco už naznačil jeho dubnový výkon v jihoafrickém Potchefstroomu 88,38 metru, osmý nejdelší hod jeho kariéry. V pátek se Vadlejch vrátí na stadion Suhaima bin Hamada v Dauhá, který je známý jako malý oštěpařský ráj.

„Já jsem tam byl třikrát na Diamantové lize. Poprvé vyhrál Thomas Röhler za 93,90, podruhé vyhrál Thomas Röhler za 91,78 a potřetí vyhrál Anderson Peters za 93,07. Myslím si, že ten stadion je skvělý pro házení. Pokud vyjde vítr, počasí, podmínky, tak není důvod, proč by se tam mělo házet málo,“ slibuje Vadlejch.

V Dauhá začne velký letošní souboj tří současných vládců oštěpu. Úřadujícím světovým šampionem je Anderson Peters z Grenady, kterému v Dauhá vloni uletěl oštěp za 93 metrů. Olympijským vítězem je Níradž Čopra, který se v miliardové Indii stal národním hrdinou a mezi místními fanoušky vzbudil něco jako Beatlemanii. V Kataru se sešla konkurence jako ve finále mistrovství světa.

„Já jsem za ni rád. Vždycky je dobré, když máte proti sobě ty nejsilnější soupeře. Dauhá je slavná tím, že se tady hází za devadesát metrů. Věřím, že se zase můžeme těšit na daleké hody,“ usmíval se Čopra na čtvrteční tiskovce před prvním mítinkem Diamantové ligy.

Spolu se utkají i 27. června na Zlaté tretře v Ostravě. Vadlejch je s Čoprou i Petersem ve stejné grupě jako výkonnostně nejstabilnější osobnost z absolutní světové špičky. Chce se ukázat na začátku sezony, v níž myslí vysoko. Kam až?

„Nevím, jestli se má trenér bát,“ usmívá se Vadlejch nad připomínkou světového rekordu svého kouče Jana Železného 98,48 metru. „Ale myslím, že i on tuší, věří a i mi extrémně přeje, abych ten extrémně dlouhý hod hodil.“

Tři králové oštěpu

Níradž Čopra (Indie)

Narozen: 24. prosince 1997 (25 let)

Největší úspěchy: Olympijský vítěz (2021), 2. na MS (2022), vítěz Diamantové ligy (2022), vítěz Asijských her (2017, 2018), vítěz Her Commonwealthu (2018)

Vývoj výkonnosti:

2022 | 89,94

2021 | 88,08

2020 | 87,86

2018 | 88,06

2017 | 85,63

Anderson Peters (Grenada)

Narozen: 21. října 1997 (25 let)

Největší úspěchy: mistr světa (2019, 2022), vítěz Panamerických her (2019), 2. na Hrách Commonwealthu (2022), 3. na Hrách Commonwealthu (2018)

Vývoj výkonnosti:

2022 | 93,07

2021 | 85,98

2020 | 80,50

2019 | 87,31

2018 | 82,82

Jakub Vadlejch (Česko)

Narozen: 10. října 1990 (32 let)

Největší úspěchy: 2. na OH (2021), 2. na MS (2017), 3. na MS (2022), 2. na ME (2022), vítěz Diamantové ligy (2016, 2017)

Vývoj výkonnosti:

2022 | 90,88

2021 | 86,67

2020 | 84,31

2019 | 85,78

2018 | 89,02

Vítr může dělat divy

Tady oštěpy létají. Stadion Suhaima bin Hamada, nad nímž se line panorama mrakodrapů Dauhá, je proslavený dalekými hody. JAKUB VADLEJCH doufá, že v pátečním úvodním závodě Diamantové ligy předvedou elitní oštěpaři opět pořádné výkony.

Jaké jsou v Dauhá podmínky?

„Je tu krásně modro, čisto, jako vždycky. Počasí perfektní, třicet pět stupňů. Je trošku větrněji než všechny ty roky. Loni bylo taky, takže už to taky známe.“

Fouká ze správné strany?

„Uvidíme. S oštěpem to může dělat divy. Když nám bude foukat dobře, tak to výkon ovlivní pozitivně. Ale může to tak být i na druhou stranu. Do protivětru se nehází moc dobře, hlavně nárazového.“

Vy už máte za sebou první závod v jihoafrickém Potchefstroomu, kde jste hodil vynikajících 88,38 metru, dalo vám to sebedůvěru?

„Je to fakt parádní start. V Africe jsem už xkrát byl schopen se super pocity osmdesát metrů. Opravdu jsem do toho závodu šel jako nepopsaná kniha. Bylo to super, ověřil jsem si tréninkové postřehy, které se dařily na tréninku dělat. Podařilo se mi to relativně slušně přenést do závodu. Pro mě bude sezona i o tom, abych se zdokonaloval víc a víc.“

Líbí se vám, že se hned na úvod Diamantové ligy střetnete s olympijským šampionem Čoprou, mistrem světa Petersem a dalšími závodníky ze špičky?

„Já si myslím, že je to úplně skvělé! Pro většinu z nás to je první, maximální druhý závod po menším otvíráčku. Všichni se budou chtít rozzávodit. Je to parádní, může to vést ke skvělým výkonům.“

Hity Diamantové ligy v Dauhá