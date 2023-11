Hvězdy NHL kritizují smrtící kop expardubického Petgravea: Trefil ho úmyslně!

Na první pohled nevinně vyhlížející střet v anglickém hokeji skončil tragicky. Adamu Johnsonovi ( †29) rozřízla hrdlo vytrčená brusle Matta Petgravea (31). A podle bývalých hvězd NHL mohlo jít o úmysl!

Bývalý hráč Pardubic Petgrave se před osmi tisíci fanoušky v Sheffieldu pokusil tělem trefit soupeře. Po nárazu ale ztratil rovnováhu a jeho vytrčená levačka trefila do krku unikajícího Johnsona.

„Ten pohyb nohou mi ale přijde takový zvláštní. Nevypadá úplně přirozeně. Podle mě se ho snažil nohou zastavit, podrazit nebo prostě zablokovat a nešťastnou náhodou to dopadlo takhle strašně,“ řekl Blesku svůj názor bývalý český reprezentant a mistr světa, který si ale nepřál být jmenován.

Kung-fu kop

S kůží na trh však šla někdejší velká jména ze zámořské soutěže, která o Pet graveově vině moc nepochybují. „Jsem doslova zhnusen z toho, co jsem viděl. Vypadalo to úmyslně! Byl to kung-fu kop!“ nechal se slyšet kanadský obránce Chris Therien (51), který má na kontě 868 zápasů v NHL a stříbro z olympiády v Lillehammeru. Jeho krajan Sean Avery (43) to vnímá podobně. A on o hokejových prasárnách něco ví, vždyť kvůli němu v NHL museli zavádět speciální pravidla...

„Jestli si myslím, že se Petgrave ráno vzbudil a řekl si, že dneska někoho zabije? To ne. Ale jestli si myslím, že pohyb jeho nohy byl neortodoxní a že se snažil soupeře nějak trefit? Určitě! Viděl jsem, jak se jeho brusle vytrčila někam, kde by rozhodně být neměla. Bylo to hrozné,“ popsal Avery. Petgravea se naopak zastal parťák »oběti« Michaud: „Nešlo o úmysl. Zastavte nenávist!“ (celý článek ZDE>)

Policie případ řeší, ale... Těžko (ho) soudit

Kriminalisté z hrabství South Yorkshire případ vyšetřují, podle expertů je ale minimální šance, že by byl Petgrave potrestán.

„Aby se jednalo o úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti, musely by být naplněny znaky kriminálního činu – například flagrantní porušení sportovních pravidel. V tomto případě tam nic takového nevidím,“ sdělila pro Newsweek doktorka Laceyová z londýnské univerzity.