Smutek legendárních slovenských hokejistů: Pohřeb jejich osudového kouče (†80)!

Kdyby neprošel jeho rukama, dost možná by se nikdy nedostal do NHL a nevyhrál věhlasný Stanley Cup. Bývalý hokejista Miroslav Šatan (48) si prožil zdrcující chvíle, když se minulý týden dozvěděl o smrti kouče Jozefa Nemce (†80), díky kterému se vypracoval ve špičkového hokejistu. Charismatický kouč měl nyní pohřeb, na který dorazili i někteří jeho bývalí hráči. Šatan ale nebyl jeho jediným svěřencem, který prožil úspěšnou kariéru v nejlepší hokejové lize světa.

Místo úspěchu? Topoľčany. Přesně tady, v menším slovenském městě, nastartovali díky Nemcovi své hvězdné kariéry taková jména Miroslav Šatan či Ľubomír Višňovský. A právě kousek odsud, konkrétně v dědince Ludanice, našel dlouholetý trenér své poslední místo odpočinku, na které ho při pohřbu doprovodily stovky lidí.

Mezi nimi například právě zmiňovaný Višňovský nebo držitel stříbrné medaile z mistrovství světa 2000 Ľubomír Hurtaj. Další dva hvězdné exsvěřence, Miroslava Šatana a Jozefa Stümpela, zastoupily manželky Ingrid a Martina. Ze Šatanovy strany se přišel rozloučit i jeho otec Emil, který byl Jozefův velký kamarád. Vítěz Stanley Cupu z roku 2009 se bohužel nemohl dostavit, protože má podle slovenského webu Šport 24 pracovní povinnosti v USA.

Jak vlastně zesnulý šéf střídačky vzpomínal na hokejovou výchovu Šatana, kterého měl v mládežnických kategoriích Topoľčan pod křídly osm let? „V hokejovém myšlení byl až rok před svými vrstevníky. Ve fyzické kondici nebo v práci s hokejkou možná trochu zaostával, ale dohnal to obrovskou houževnatostí. Měl cíl a pochopil mezi prvními, kam až to může dotáhnout,“ velebil Nemec před lety Šatana v rozhovoru pro portál pravda.sk.

Po Nemcově úmrtí se na jeho adresu vyjádřil Tibor Višňovský, starší bratr slavnějšího Ľubomíra, kterého měl kouč také na starosti. I díky němu později patřil jednu dobu k nejlepším hráčům nejvyšší slovenské ligy. „Byl to pan trenér. Hlavně díky němu mělo hodně z nás úspěšnou kariéru. Během tréninku neměl žádný problém běžet s námi i deset kilometrů,“ zavzpomínal Tibor pro Šport 24. „Vždy nám kladl na srdce, že lepší budeme jen díky tomu, co uděláme navíc v porovnání s ostatními. A ono to opravdu fungovalo,“ doplnil na závěr. Právě to byl důvod, proč si díky němu nejeden kluk splnil celoživotní sen.