Šafářovou nadchla vysoká výhra českých hokejistů: Velebila asistenta Plekance!

Lepší premiéru na střídačce českého hokejového nároďáku si snad ani nemohl přát. Tomáš Plekanec (41), novopečený asistent kouče, si užil výhru na úvod Karjala Cupu proti Švédsku v poměru 5:2. U televize ho navíc podporovala manželka Lucie Šafářová (36).

Takhle by to rozhodně šlo. Český hokejový výběr si v prvním utkání letošního Karjala Cupu zastřílel, když švédským hráčům nadělil před jejich příznivci „bůra“. Pozitivní impuls dodal jednoznačně i Tomáš Plekanec, který chvíli po ukončení hráčské kariéry přesedlal do role činovníka.

Premiéru někdejšího útočníka, který si v NHL připsal 1 001 startů, sledovala u televizní obrazovky také jeho drahá polovička Lucie Šafářová, která se úvodním úspěchem svého manžela okamžitě pochlubila na sociální síti.

„Pěkný zápas,“ napsala na úvod bývalá světová pětka, přičemž označila instagramový účet národního týmu. Následně vysekla poklonu své lásce. „Tomáši, bez helmy a v obleku taky dobrý!“ přidala k videu, na němž si „Pleky“ gratuluje k vítězství společně s hlavním trenérem Radimem Rulíkem (58). To ale nebylo vše. Češi zvládli i zápas proti Finům, které přejeli 7:3! Pokud bude reprezentace podávat podobně kvalitní výkony, má se (nejen) Lucie na co těšit.