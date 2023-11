Tomášek o nové smlouvě i Plekancovi u repre: Ještě nás toho spoustu naučí

Ve švédském Färjestadu David Tomášek válí. V šestnácti duelech nastřílel už osm branek a v klubu jsou s ním tak spokojení, že mu nabídli novou smlouvu do roku 2026. Teď si bude chtít přenést pohodu i na finskou Karjalu, kde by se svými zkušenostmi měl patřit k hlavním tahounům. „Pokusím se hrát samozřejmě podobně jako v klubu. Trenér mě chce dát na centra, kterého hraju ve Švédsku. V tom se pro mě nic nemění,“ vysvětloval účastník posledního MS.

Jaký byl první trénink pod Radimem Rulíkem?

„Myslím, že výborný, ve velkém tempu. Hodně se blížil tomu, co máme ve Švédsku. Mně se to líbilo. Byla i kvalita provedení, než se trochu zhoršil led.“

Trenér vám plánuje nový styl dávkovat postupně. Je to pro vás dobře?

„Jo, asi jo. I když hodně z nás už prošla nějakými týmy a systémy, takže zas tolik nového toho není. Samozřejmě tam budou nějaké úpravy, co chce on. Za tři dny se vždycky trenéři snaží udělat maximum. Nejde všechno hned úplně vypilovat, ale čím víc se do toho dostaneme, tak to bude lepší. Je to ale dost podobné tomu, co chce hrát víc týmů. Myslím si, že jedině dobře.“

Je třeba na reprezentačním kouči vidět, že pracoval dlouho s mládeží? Že po vás chce, abyste jezdili jako dvacetiletí kluci?

„Tak to úplně nevím. Spíš jde o hokej, co se hraje v Evropě a na mezinárodní úrovni. Samozřejmě čím rychleji si na to tým navykne, protože se to vždycky sjede z různých klubů a lig, tak tím lépe. V tomhle je všechno v pořádku.“

Jedná se o sezonu, která bude mít vrchol na domácím MS v Praze. Je o to cennější, že na vás trenér ukázal?

„Takhle bych to nebral. Jsem za pozvánku rád a taky jakým stylem se ročník odstartoval týmově i osobně. Tohle je malé povzbuzení v práci. Jinak bych v tom nic víc neviděl. Když jsem zdravý, rád přijedu a těším se na to. Člověk taky trochu vypadne z klubového stereotypu a potká zase české kluky. V tomhle to je fajn.“

Start v klubu vám opravdu vyšel. Vidíte se už na mistrovství?

„Ne, vůbec. Z těch zkušeností z předchozích let vím, že se může stát opravdu cokoliv. Loni jsem to třeba vůbec nečekal. Po sezoně a zranění, kdy to bylo takové nahoru a dolu. Nakonec se závěr trochu povedl a i kvůli nějakým okolnostem jsem se dostal na mistrovství. Dopředu nekoukám. Je to domácí šampionát, spoustu kluků může, nebo nemusí přijet. Spíš to beru postupně a jsem rád i za klubový začátek, protože uchytit se ve Švédsku v takovémhle týmu není jednoduché.“

Jak vás potěšilo, že vám Färjestad hned nabídl novou smlouvu do roku 2026?

„To byla samozřejmě strašně příjemná zpráva a menší odměna za práci. Byla to zatím první třetina soutěže, nečekal jsem to. Nějakým způsobem jsme to týmově chytili za pačesy a sedlo si to. Někdy je to trochu i o štěstí. Člověk může hrát dobře, ale nemusí to úplně klapat. Tady se to podařilo. Přišlo mi, že není úplně proč nad tím přemýšlet a uvažovat nad nějakou jinou budoucností, když je tam člověk spokojený a cítí, že mu to opravdu hodně dává. Ještě ho spoustu věcí mohou naučit. I když je liga někdy náročná a na palici, tak si pořád vážím toho, že mi to takhle dobrá organizace nabídla. Povzbuzení zase pokračovat dál.“

Nepřekvapilo vás, jak rychle jste se adaptoval?

„Možná jo. Nějaké soutěže už jsem zažil a hrozně záleží na okolnostech. Tady hrozně pomohlo i okolí v organizaci, která je opravdu perfektní. Taky pomohli i spoluhráči, trenéři a managment. Věděli, jaký typ hráče jsem. Potom je i důležitý, že tým vyhrává. Mně tam něco napadalo. Člověk si pak najde své místo a je to hned snazší. Hodně kreditu jde k nim, protože mi to velmi usnadnili a nenechali mě v tom plavat. Když člověku nechcete úplně pomoct, tak utopíte více méně každého.“

Reprezentace sehraje úvodní zápas ve švédském Växjö. Těšíte se speciálně právě na tenhle duel?

„Od nás tam je snad pět hráčů, takže se s nimi potkám. I co jsem letmo koukal, tak útok vypadá velmi dobře. Většina je z ligy. Mají velmi dobrý kádr, takže pro nás dobrá prověrka. Bude to zápas na velkém hřišti, to co oni znají, na co jsou zvyklí. Bude to hodně náročné, ale vůbec se toho nebojím. Jsme tady výborní kluci. Je to jenom o tom si věřit, vědět o sobě a o systému. To hodně pomůže. Pak už se může stát cokoliv.“

Proti Švédům už jste za reprezentaci hrál. Dá se říct, že teď jejich hráče lépe poznáte?

„Jo, trochu vím, o koho jde. Ne, že by to nějak úplně změnilo zápas. Spíš lehce vím, co od nich čekat. Je to velmi agresivní tým, s tím, že rádi drží kotouč a kontrolují hru. Půjde o velmi vyrovnaný zápas. Věřím, že s tímhle systémem, je to potom jenom o hlavě a můžeme se jim v klidu vyrovnat. Porazit je. Je to hodně o nastavení.“

Víte, jaké zápasy budete hrát?

„Lehce jsme se o tom bavili dopředu, protože je tam CHL v úterý. Nechám to ale na trenérovi. Je to na něm, kdy to zveřejní. Samozřejmě tam je mnoho faktorů, co se může stát. Jsme předběžně trochu domluvení, vzhledem ke klubovým povinnostem. Ostatní je pak na nich.“

Asi je i fajn, že je vás tady pět formací a dá se to protočit?

„Není to nic lehkého, když plno klubů má teď pauzu. Člověk hrozně rád přijede reprezentovat, ale jsou to další tréninky, další zápasy. Je fajn, že máme pět lajn. Když pak mají plán, že někomu chtějí dát míň nebo víc utkání, tak je dobrý mít větší počet hráčů. Každý se navíc může ukázat.“

Jak už zaznělo, tak bodově se vám daří. Bavili jste se s trenéry, jaká bude vaše role?

„Nějak jsme se o tom nebavili. Pokusím se hrát samozřejmě podobně jako v klubu. Trenér mě chce dát na centra, kterého hraju ve Švédsku. V tom se pro mě nic nemění. Víc na to nekoukám. Máme dost kvalitních hráčů a každý může nějakým způsobem přispět. Spíš to beru tak, že chci hrát co nejlépe, jak to jde. Najít se v systému a pokračovat ve výkonech z týmu. Ostatní si nějak sedne.“

Takže pozice centra vám vyhovuje víc?

„Neřekl bych. Více méně můžu hrát všechno. Na Spartě jsem hrál víc křídlo. Ve Färjestadu mě chtěli mít na centru. Jsou s tím spokojení. Pan trenér to asi vidí stejně, takže teď asi nebylo co měnit. Může se samozřejmě cokoliv stát a můžu se objevit na křídle. Potom už mi to je ale jedno. Záleží na situaci.“

Jaké to je, když vás učí vhazování Tomáš Plekanec?

„Byl to první den a ještě nás toho spoustu naučí a spoustu nám toho předá. Je to jedna z legend našeho hokeje. Úctyhodná kariéra. Bylo hrozně těžké proti němu hrát. Pamatuju i na bule, které byly nepříjemné. Je úplně jedno kolik komu je, člověk se tady může od takového člověka učit v jakémkoliv věku.“

Poprvé jste trénoval v dresu, na kterém je zpátky státní znak. Je to nezvyk? Jste rád, že se to změnilo?

„Neřekl bych, že nezvyk. Je to změna, kterou se svaz rozhodl udělat. Hráč to moc nevnímá. Snaží se trénovat. Mně se to samozřejmě líbí, jsou to hezké dresy. Jakékoliv dresy nám ale nezaručí úspěch. Je to o hráčích a realizačním týmu. Nějak mě dneska ani nenapadlo se nad tím zamýšlet.“