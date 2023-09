Hokejista Čajánek je zase táta: Se sexy misskou »utajili« dcerku!

Bývalá hokejová hvězda je počtvrté otcem! Legendární Petr Čajánek (47) s nynější partnerkou Michaelou Habáňovou (26) se dočkali prvního potomka. Koncem srpna se jim narodila krásná a zdravá dcera Emilie, která se bezprostředně po porodu pyšní bujnou kšticí. Maminka to dlouho tutlala, radostnou novinu odhalila veřejnosti až po téměř 14 dnech.

Někdejší hokejový reprezentant a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek (47) se v roce 2021 překvapivě rozvedl s exmanželkou Kateřinou, se kterou má tři děti. Ta ho doprovázela po všech hokejových štacích, ať už hrál v zámořské NHL či v ruské KHL. Petr se ale zamiloval do modelky Michaely Habáňové (26), která mu nyní porodila dceru Emilii.

„Klokan přiletí v srpnu. Na Vánoce jsme si nadělili jeden malý dáreček. Bude nás víc!“ oznámila letos v březnu prostřednictvím sociálních sítí. Onen zmíněný vačnatec nakonec dorazil na poslední možnou chvíli, tedy až třicátého dne v měsíci, porod se ale naštěstí obešel bez jakýchkoliv zdravotních komplikací. Novopečená maminka vše znovu zdokumentovala na svém Instagramu, kdy své ratolesti poslala láskyplný vzkaz.

„Další přírůstek do vlčí smečky. Naše vlasatice Emilie, neboli Koblih, Dušan, Moris. Dali jsme si pár dnů pro sebe, jen my. Jsi dar, který mi byl nadělen, abych tady nezůstala nikdy sama. Abych ti celý život mohla pomáhat. Budu se snažit byt tou nejlepší mámou jakou dovedu. To ti slibuju,“ přísahala svému malému uzlíčku štěstí.

„A tátu? Toho máš nejlepšího, jakého znám. Bude tě milovat stejně tak, jako já miluji jeho,“ vychvalovala svého slavného muže až do nebes v samotném závěru příspěvku, k čemuž ještě připojila přesné datum narození Emilky – 30.8.2023.