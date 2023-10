Český hokejový velikán Nedvěd: Za snem o NHL šel (téměř) s holou p*delí!

Pod pěti kruhy si zahrál jak za Kanadu, tak za Česko. Svým sportovním umem navíc udělal díru do světa nejlepší hokejové na světě, kde odehrál téměř 1000 zápasů. Hokejová kariéra Petra Nedvěda (51) byla zkrátka skvostná. Na začátku toho všeho ale byl kluk, který měl po riskantním útěku hluboko do kapsy.

Emigrace. Slovo, které bylo za dob Československa oficiálně tabu. Našli se ale i tací, co se rozhodli žít svobodný život za hranicemi komunisty ovládané země. Jedním z nich byl i exhokejista Petr Nedvěd, který se pro úprk do zahraničí rozhodl ještě před dovršením osmnácti let!

O svém úchvatném příběhu se nyní stříbrný olympijský medailista rozpovídal v pořadu Příklep, který vychází na Sport.cz. „Nebyl jsem na sto procent rozhodnutý, ale bylo to silnější než já. Měl jsem jasnou vizi a tvrdě jsem si za ní šel,“ prozradil Nedvěd. Všechno to začalo začátkem roku 1989, kdy letěl společně s Litvínovem do Calgary v Kanadě, kde ho čekal mládežnický turnaj. Jeden ze zásadních momentů ohledně rozhodnutí zůstat v Severní Americe byl fakt, že ho vyhlásili nejlepším hráčem turnaje, přičemž Litvínov celý turnaj ovládl.

Nenechal se odradit

„Jen mě to utvrzovalo v tom, že na NHL mám. Lidé mi doporučovali, abych se vrátil domů. Bylo to ale silnější než já,“ vyprávěl Nedvěd. V jednom z nejdůležitějších životních rozhodnutí tak měl jasno. Ale co teď? Byl na druhé straně světa, sám a pouze s 20 kanadskými dolary v kapse! „Nevěděl jsem, jak zareaguji, protože na to neexistuje žádný manuál,“ přiznal aktuální generální manažer české hokejové reprezentace. „Ale překvapil jsem sám sebe. Měl jsem jasnou vizi. Cestu za snem jménem NHL a za tím si tvrdě šel,“ řekl Nedvěd nekompromisně.

A udělal dobře. Kluby o něj měli v zámoří eminentní zájem. Navíc měl, co se emigrace týče, několik podmínek. Jedna z nich byla zajištění ubytování. Vzpomínal ale také na to, když musel po půl roce k soudu. Ten rozhodoval o jeho setrvání v Kanadě. Kdyby tohle neklaplo, situace by se Nedvědovi značně zkomplikovala. „Pokud by mě poslali domů, bylo by to hodně nepříjemný. Na Ruzyni by na mě asi s červeným kobercem nečekali a už bych nikdy nikam neodcestoval,“ přiznal majitel 982 startů v NHL.

Právě na Ruzyni měl Nedvěda původně vyzvednout jeho táta, ale tohle setkání se samozřejmě nekonalo. Vzhledem k velkému riziku o svém útěku navíc před rodiči pomlčel. „Tátovi jsem volal asi po sedmi hodinách. Říkal jsem mu, že jsem zůstal v Calgary. Ptal se mě, jak to myslím. Byl jsem překvapený, že byl docela v klidu. Ptal se, kolik mám peněz a co bude dál,“ uvedl někdejší reprezentant Kanady. V konečném výsledku ale nebyl důvod mít obavy. Komunistický režim padl v druhé polovině listopadu onoho roku.