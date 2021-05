Švancara vzpomíná na mejdan, který platila Slavia: 1 milion za holky a 6 za žrádlo!

Byla to v Malostranské besedě tuze veselá beseda. Fotbalový rošťák Petr Švancara (43) ve zdařilé show 7 pádů Honzy Dědka zase předvedl, že je na každý pád bavič.Kdo tušil, jak pestrý je život tuzemského čutálisty, ten si může říct: „Já to věděl.“ Kdo neměl zdání, ten byl zasvěcen a žasl.

Brněnský patriot »Švanci«, který nezkazí žádnou švandu, zavzpomínal na štaci v pražské Slavii. Bylo to, jako kdyby se vrátili do minulosti proutník Casanova a gurmán z restaurace U Fleků. „Dali mi 300 000 měsíčně a to neměli dělat. Ve Zbrojovce jsem měl 12 000, byl to velkej skok. Zblbly mě peníze, zblblo mě tohle město. Byl jsem namyšlenej debil, kterej nezdravil lidi,“ začal své představení Švancara.

Pak se dnes televizní expert a komentátor zápasů pustil do líčení toho, kam ty jeho výplaty putovaly. Záložna to nebyla… „Nejvíc peněz jsem utratil za holky a za žrádlo. Kolik? To bude dost. Za holky třeba milion a za žrádlo šest. Já jsem byl vlastně fotbalista, kterej toho nejvíc namluvil, nachodil a sežral,“ vykládal Petr s pusou od ucha k uchu.

„Chodili jsme do hospody i do bordelu. Měli jsme tu výhodu, že nebyly mobilní telefony. Dneska jdou kluci na pivo a hnedka je někdo vyfotí. Do kterýho bordelu jsme chodili? Je to dvacet let, já nevím,“ šátral v paměti a položil řečnickou otázku: „Atlas se to jmenovalo? Já nevím, jestli to furt je?“

Dneska už je to fuk a »Švanciho« rozpustilé historky baví i jeho rozkošnou manželku Kamilu. „Vona to všechno ví, poslouchá to a říká, že jsem hroznej blbec,“ chechtal se Petr Švancara.