Návštěva z NHL ve Stockholmu. Global Series s Kubalíkem i Kämpfem

Diváci ve Švédsku se mají na co těšit! Od čtvrtka se ve Stockholmu uskuteční zápasy NHL Global Series a k vidění budou hned čtyři týmy. V Avicii Areně se představí Toronto, Detroit, Ottawa a Minnesota. Chybět nebudou ani dva Češi, Dominik Kubalík ze Senators a David Kämpf v dresu Maple Leafs. „Pro mě je hrozně fajn tady být. Přijede rodina a určitě bude týmová večeře, takže já se na to těším,“ libuje si prvně jmenovaný.

Sledovat, jak přesně umí vypálit Auston Matthews, obdivovat techniku Williama Nylandera, rychlost Dylana Larkina nebo drzost Tima Stützla. To všechno zažijí fanoušci, kteří ve švédské metropoli dorazí na utkání. Největší evropskou star, která se bude po ledě prohánět, je právě Nylander, který se ve své zemi v barvách Toronta představí poprvé. „Nikdy jsem ani nesnil o tom, že bych si tu mohl zahrát zápasy NHL, a teď se mi to splní,“ neskrýval nadšení nejproduktivnější hráč týmu.

Švédské křídlo má v probíhající sezoně skvělou formu. V týmu momentálně zastiňuje i největší hvězdy, kterými jsou Matthews, Marner nebo Tavares. Bodoval v každém z patnácti odehraných duelů, což je klubový rekord, a nasbíral v nich 22 bodů (12+10).

Na jeho výkony se přijede podívat i rodina. „Mám několik přátel a rodinných příslušníků, kteří se nemohli přijít podívat na zápas. Takže si myslím, že by pro ně bylo velmi speciální, kdyby to teď viděli,“ vysvětloval pro web NHL.com.

Toronto se představí ve druhém hracím dnu proti Detroitu, který se těší u švédských fanoušků velké oblibě. „Myslím si, že je to vůbec nejpopulárnější tým NHL u nás,“ přibližuje klubová legenda Henrik Zetterberg, jenž na slavné hokejové adrese odehrál patnáct sezon. A s dalšími krajany, kterými byli třeba obránci Nicklas Lidström a Niklas Kronwall, zanechali v klasickém Hockeytownu velkou stopu.

Program pak odstartuje ve čtvrtek utkáním mezi Senators a Red Wings. Chybět v něm nebude ani Dominik Kubalík. V posledních zápasech se český sniper konečně rozstřílel. Nyní se může pyšnit pěti body (4+1) ve třinácti zápasech.

Nejproduktivnější hráč posledního mistrovství světa už s NHL návštěvu Evropy zažil. V roce 2019 se ještě v Dresu Chicaga představil v Česku. „Měl jsem to štěstí, že jsem svůj první zápas hrál v Praze, což bylo něco neuvěřitelného. Vidím na očích švédských kluků od nás z týmu, že se hrozně těší. Trochu mi to připomnělo, jaké to bylo pro mě,“ zavzpomínal.

Ottawa hned po pondělním příletu absolvovala první trénink. „Já osobně tohle mám rád. Je fajn trochu rozproudit tělo, zvyknout si na časový posun a zůstat aktivní,“ popisoval Kubalík.

Kubalík střelecky ožil. Dvěma góly přispěl k výhře Ottawy nad Torontem Video se připravuje ...

Tým poctila svou přítomností přímo na ledě i klubová ikona Daniel Alfredson. Dlouholetý kapitán Senators odehrál v NHL 1246 zápasů, ve kterých zaznamenal 1157 bodů (444+713). „Pro něj i pro švédské kluky to muselo být skvělé,“ přiblížil český útočník.

A trenér D. J. Smith přidává. „Miluje Ottawu. Na ledě pracoval s hráči jako Timmy (Tim Stützle) a kluky, kteří hrají na podobné pozici jako on.“

Kanadský kouč zároveň doufá, že se mančaft vrátí z evropského „výletu“ s jinou tváří. „Samozřejmě tam jedeme vyhrát, ale také se chceme vrátit jako jiný tým.“

Hráče během pobytu na severu Evropy čekají i bitvy v padelu, tedy sportu, který je velmi podobný tenisu a ve Švédsku je velmi rozšířený. „Abych řekl pravdu, ještě jsem to nehrál, tak uvidíme,“ usmíval se Kubalík. Výjezdy mimo Severní Ameriku často nabízejí možnosti k většímu utužení party právě pomocí společných aktivit.

Hlavní částí jsou ale samozřejmě zápasy, což připomněl i bývalý útočník Plzně či švýcarského týmu Ambri-Piotta. „Máme tady práci. Jsem si jistý, že budeme připraveni,“ dodal.