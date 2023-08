Hokejista Klok se vrací do Ruska: Takhle reagoval na vlnu kritiky

Když na začátku roku 2022 Rusko započalo svou invazi na Ukrajině, vítkovický odchovanec Lukáš Klok (28) okamžitě ukončil svou smlouvu s týmem Neftěchimik a zamířil do farmy Arizony, aby se ucházel o místo v prvním týmu. To se mu však nepodařilo a po pouhých čtyřech utkáních v USA se vrátil zpět do Evropy. Teď znova míří do KHL.

Rodák z Ostravy, který se v průběhu přípravy na květnový šampionát omluvil z reprezentace kvůli rodinným problémům, před pár dny potvrdil obavy fanoušků. Již dříve se spekulovalo o tom, že za omluvenkou z národního týmu stojí spíše Klokův návrat do Ruska, který po neúspěchu v USA tuto sezónu dohrával ve Švýcarsku.

Zvěsti se teď ukázaly jako pravdivé a český hokejový obránce se po roce vrací zpět do Nižněkamsku.

„Ne všichni z toho byli šťastní, ale je to můj život. Dal jsem slovo, že pokud se vrátím do KHL, bude to jedině do Nižněkamsku. Lidé v Česku mě odsuzují, ale je to mé rozhodnutí. Rodina ho přijala a rozumí mi. Chci jenom hrát hokej na nejvyšší úrovni a užívat si to, co miluju,“ řekl Lukáš Klok.

Podepsáním nové smlouvy v KHL si však kromě nenávisti českých fanoušků vykoledoval také stopku v národním týmu, kvůli které přijde o domácí světový šampionát, konající se příští rok.

„Respektuji rozhodnutí svazu, ale tam zase musí respektovat naše rozhodnutí. Když jsem podepsal smlouvu s Něftěchimikem, tak jsem věděl, že už nebudu moct hrát za národní tým. Samozřejmě je to smutné, ale s tím se nedá nic dělat. Nechci z toho nikoho vinit,“ dodal český obránce.

Klok, který v Rusku podepsal smlouvu na dva roky a o tamních lidech vždy mluvil s úctou a respektem není jediným českým hokejistou, který se kvůli angažmá v KHL vzdal národního dresu. Dalšími takovými hráči jsou David Sklenička, Libor Šulák a Dmitrij Jaškin. Zvláštním případem je také Ostap Safin, který se zřekl českého občanství.