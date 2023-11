Ledecké zrušili oba sjezdy: Mohly jsme zemřít!

Matterhorn tyčící se do výšky 4478 metrů je zřejmě pro alpské lyžaře zakletý. Na úpatí ikonické hory se nejelo už loni, kdy chyběl sníh, ale ani letos počasí nepřálo.

Tentokrát byl na vině silný vichr. Zasáhlo to i Ester Ledeckou (28), která se do světového poháru chtěla vrátit po operacích klíční kosti poprvé od loňského března. Oba víkendové sjezdy ale byly zrušeny.

„Přišlo mi to už docela dobré. Ale je fakt, že kdyby poryvy přišly ve chvíli, kdy by závodník byl v letu, tak by to mohlo pro něj být fatální!“ uznala Ester, že v takovém větru šlo o život.