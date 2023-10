Nežádoucí Hašek o (ne)trénování Sparty a nároďáku: Nejsem lidem po chuti!

Zcestovalý malý velký muž je smířený s tím, že žádný smysluplný návrat na rodnou fotbalovou hroudu nepřijde. Slavný plejer i kouč Ivan Hašek (60) ví, že v Česku je persona non grata.

Oslavil kulatiny. S manželkou Kateřinou si udělali dovolenou v milovaném Japonsku. Tu a tam přebývá ve vilce, kterou si pořídil v Dubaji, ovšem už byl v Praze, když se na Strahově odehrávala šachová fraška s patovým koncem kolem obsazení postu šéftrenéra nároďáku. Padalo i jeho jméno, leč ač je kamarád šéfa FAČR Fouska, osloven nebyl.

Pochopil jsem...

Zašel na křest knihy legendy Antonína Panenky a v útulné hospůdce promluvil o tom, že pro něj není v tuzemské kopané útulno. „Možná jsem byl mezi kandidáty, ale s nikým jsem nejednal. Pochopil jsem, že některým lidem v českém fotbale nejsem po chuti. Myslím, že ve Spartě nebo u reprezentace už práci nedostanu,“ povídal Hašek, který už nároďák v roce 2009 tři měsíce vedl. „O mně se mockrát mluvilo v souvislosti se Spartou a s reprezentací, takže já už to moc nevnímám a neřešil jsem to ani teď. Už jsem se s tím smířil, že nebudu trénovat ve Spartě a v Česku. Někteří lidé si to nepřejí. Takže se asi zase vydám do světa,“ dodal Hašek. Z jakých příčin je nežádoucí osoba? Tady jsou dvě a obě spadají do roku 2011...

Proč je Ivan v klatbě?

Na Letné - Aféra s dresy za 750 000

V únoru 2011 Sparta omluvila hráče Kadlece a Pekharta z reprezentace kvůli nemoci, ale nechala je hrát přípravu se Zenitem Petrohrad a navíc v dresech s jinými jmény. Od disciplinárky svazu, jemuž tehdy šéfoval Hašek, za to dostala flastr 750 000 korun. „Lidé ze Sparty tehdy Ivanovi volali, ať tu aféru zarazí, ale on to neudělal. Od té doby tam má blok,“ řekl Blesku bývalý funkcionář Letenských.

Na Strahově - Útěk z funkce předsedy

Byl zvolen jako mesiáš, který vykydá hnůj ze zdejšího fotbalového chléva, ale v červnu 2011 šokoval rezignací na post předsedy svazu. V polovině funkčního období! Zmizel trénovat do Al-Ahlí a dodnes mu to spousta vlivných person nezapomněla! Ve výkonném výboru FAČR by hlasování o trenérovi národního áčka projel.

Ivan Hašek má podle informací Blesku rozjednané angažmá v Africe.