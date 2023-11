Bývalý hvězdný fotbalista Barcelony či Madridu Turan: Životní tragédie!

Myslíte si, že jste měli špatný den? Zkuste se zeptat Ardy Turana (36), někdejšího fotbalisty, který dlouhá léta platil za hvězdu. Během své kariéry oblékl dres Barcelony nebo madridského celku. Se špičkovými kluby je také spojen špičkový plat. Nyní ale Turan o veškeré jmění přišel! Jak se to mohlo stát?

S jídlem roste chuť. Přesně to je případ bývalého fotbalisty Ardy Turana, který si napříč svou hvězdnou kariérou vydělal v přepočtu více než 320 milionů korun. Stejně ale jako mnoho dalších bohatých lidí, i on chtěl své peníze rozmnožit. Rozhodl se tedy investovat.

To byl ale začátek všech potíží. Někdejší člen Atlética Madrid totiž vložil svou důvěru do nesprávných rukou. Konkrétně do rukou Secil Erzanové, která Turana obrala o všechno! „Svěřil jsem Secil více než 320 milionů korun. Všechny peníze, všechno úsilí a práce, kterou jsem do toho dlouhá léta vkládal, je najednou pryč,“ citoval jeden z uživatelů sociální sítě X (dříve twitteru, pozn. red.) současného kouče druholigového tureckého mančaftu Eyüpspor. „Je mi to moc líto, tato nešťastná událost mě velmi vyčerpala. Všechny mé úspory se v jediném okamžiku vypařily,“ doplnil.

Erzanová měla Turanovi slíbit vysoké výnosy v investičním fondu, na které ovšem nedošlo. Samotná podvodnice je ale »známá firma«. Turecký exfotbalista totiž není jediným okradeným hráčem. Na seznamu podvedených, které mají úzkou spojitost s fotbalem, je celkem 18 osob. Mezi nimi třeba bývalý Turanův spoluhráč z Atlética Emre Belözoglu (43), extrenér turecké fotbalové repre Fatih Terim (70) nebo dlouholetá brankářská opora Galatasaraye Istanbul Fernando Muslera (37). Podfukářka Erzanová si měla celkem přijít na téměř jednu miliardu korun!

V současné době je Secil v Turecku vyšetřována kvůli páchání finančních podvodů. Sama odmítá, že by se čímkoliv provinila, ale vzhledem ke spoustě důkazům nebude problém pro tamní justici rozhodnout o trestu. Uvidí ale poškození ještě někdy své peníze? To zatím zůstává otázkou.