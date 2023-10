Piqué jako Kraus! Legendární exfotbalista spadl a zmizel ze záběru

Kdo by si nepamatoval na pád Jana Krause (70) během soutěže Miss Slovensko 2009. Tehdy český moderátor nečekaně zahučel přímo do díry, která byla uprostřed pódia. Něco podobného se nyní stalo legendě Barcelony Gerardu Piquému (36). Jak na trapas fotbalový velikán reagoval?

K nehodě došlo v Mexiku, kde se Piqué zúčastnil slavnostního večera své speciální fotbalové soutěže s názvem Kings League v rámci expandování na americký kontinent. Bývalý španělský reprezentant během akce nezapomínal ani na fanoušky, kterým se šel po prezentaci podepsat.

V tom to ale přišlo. Stačil moment nepozornosti, krok do prázdna a Piqué rázem zmizel ze záběru, jako kdyby se propadl do země! Lidé, kteří byli v sále přítomní, ale potvrdili, že Piqué byl po dramatickém pádu v pořádku.

To ostatně dokazuje i samotná reakce expřítele populární zpěvačky Shakiry. „Magický trik,“ napsal Piqué k video na sociální síti X (dříve twitteru). „Byla to trochu show. Přistál jsem ale na nohy,“ citoval pak španělský web Marca někdejšího hráče Barcy či Manchesteru united.

Co to vlastně Kings League, neboli v českém překladu Královská Liga, je? Soutěž se od tradičního fotbalu značně liší. Trenéři například mohou stopnout hru, vylosovat si zlatou kartu a uvést, že každý gól od nynějška platí za dva. Nebo taková penalta je ve výsledku vlastně nájezd. Soutěže, která pravidly více připomíná ztřeštěnou videohru či reality show, se má podle španělského webu Marca účastnit známá fotbalová jména jako James Rodriguez nebo Chicharito.