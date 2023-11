Bizardní drama brankářské hvězdy NHL: Kvůli Zohornovi riskoval vážné zranění!

Pro tým by se roztrhal. Jonathan Quick (37), dlouholetá stálice mezi tyčemi NHL a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, předvedl v utkání proti Pittsburghu nevídanou dávku obětavosti. Kvůli problémům s výstrojí se vrhal do akce velice netradičně, přičemž riskoval vážné zranění. A nebylo to poprvé...